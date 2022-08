Kuka saa hoitaa vanhuksia hoivakodeissa? Nyt lakia tulkitaan liian tiukasti, moittivat Tampereen työllisyyspäällikkö sekä alan etujärjestö

Ei välttämättä, ellei toiminnan sääntelyä helpoteta, arvioi Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja Regina Saari . Hänen mielestään nippelilainsäädäntö ja sen tarkka valvonta on viety liian pitkälle.

"Lakia tulkittu liian tiukasti"

Sosiaali- ja terveysalan yksityisen sektorin palveluntuottajien etujärjestön Hyvinvointiala HALI Ry:n hoiva ja osaamisjohtaja Arja Laitinen kokee, että hoiva-alalla on ajauduttu ahtaaseen tulkintaan siitä, että vain sairaanhoitajat ja lähihoitajat ovat asiakkaan välittömään työhön osallistuvia henkilöitä. Laissa mainittu lista mahdollistaisi kuitenkin enemmän.

– Laki antaa aika väljät raamit toteuttaa tätä henkilöstömitoitusta. Esimerkiksi hoiva-avustajien kohdalla rajataan ainoastaan se, että he eivät saa työskennellä yksin, eivätkä osallistua lääkehoitoon, Laitinen avaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) mielestä hoitajamitoituksen lykkääminen on viimeinen keino. Hän panostaisi ensisijaisesti hoiva-avustajien kouluttamiseen. Lähde: Yle Areena

Ylitarkastaja: Parempi koulutus, parempi laatu

– Meillä on näkemys siitä, jos ja kun vähän koulutetun henkilöstön määrää lisätään, sillä on jonkinlainen merkitys hoivan laatuun.

– Jos esimerkiksi hoiva-avustajien määrää lisätään, se tarkoittaa meidän asiakkaille sitä, että he saavat enemmän aktiivisuutta ja sisältöä niihin päiviin, kertoo Laitinen

Hoiva-avustajien koulutustausta on vuoden mittainen ja usein verrattavissa opiskelijoiden kokemustasoon tilanteessa, jossa he tulevat sijaistamaan lähihoitajia hoivayksiköissä.

– Ajatus ei ole siitä, että kuka tahansa voisi tulla sinne hoivakotiin, vaan pidetään huoli siitä, että meillä on koulutuksen saaneita. En mitenkään näe, että asiakkaiden kanssa työskentelevien määrän lisääminen voisi vaarantaa asiakasturvallisuutta, Arja Laitinen jatkaa.

Hoiva-avustajat eivät ratkaise mitoitusongelmaa

– Näkisin, että valvovan viranomaisen puolelta ei ole estettä hoiva-avustajien laajemmalle käytölle. Tämä näyttäytyy nyt tällaisena, että hoiva-avustajat ratkaisee tämän ongelman, mikä henkilöstön saatavuudessa on.

Toimiluvat ohjaavat henkilöstörakennetta

– Laki on kirjoitettu siten, että se antaa paljon mahdollisuuksia. Tällä hetkellä me toimitaan niiden valvontaviranomaisten ohjeiden ja toimilupien mukaan.

– Kun meille tulee se tarkastus, niin siinä kohtaa mitataan, ollaanko me käytetty niitä ammattiryhmiä, joita tarkastava viranomainen hyväksyy.

Hoivayksikössä tapahtuu paljon arkisia ja aktiivisuuteen tähtääviä toimia, joissa muita laissa määritettyjä henkilöitä voisi hyödyntää. Toimintalupien tulkinta nykyisin on kuitenkin ollut ongelmallista.

– Toimilupa sitoo meitä, ja nyt kun laki on muuttunut, niin pitäisikin ottaa selkeä kannanotto siihen, miten sitova uutta lakia tulkittaessa tämä toimilupa on. Nyt toimiluvat ja laki ovat ristiriidassa. Toimilupa on paljon yksityiskohtaisempi kuin laki.