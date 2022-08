Suomessa nähdään humanoidirobotti ensimmäistä kertaa näyttämöllä – näin paljon työtä robottinäyttelijän käyttäminen vaatii

Harmaassa käsinojallisessa tuolissa istuskelee rennossa asennossa tuiki tavallisen oloinen keski-ikäinen miekkonen, joka on pukeutunut valkoista kauluspaitaa lukuunottamatta tummiin vaatteisiin.

Miehessä ei pitäisi olla mitään erikoista, paitsi että hän ei ole mies, vaan humanoidirobotti, joka on kopio saksalaiskirjailija Thomas Mellestä. Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivä kirjailija ryhtyi jokunen vuosi sitten leikittelemään ajatuksella, että robotti voisi esiintyä hänen puolestaan ja vetää shown takuuvarmasti alusta loppuun saakka – ilman ahdistusta tai ikäviä tunnetiloja.

Tällaisista lähtökohdista syntyi kokeellisuudestaan tunnetun berliiniläisen Rimini Protokoll -ryhmän Uncanny Valley -esitys, joka on nähtävissä tämän viikon ajan Espoon kulttuurikeskuksessa. Uncanny Valley on osa Helsingin juhlaviikkojen, EMMAn ja Espoon kaupunginteatterin taidetta ja keinoälyä tutkivaa teossarjaa.

Keinoälyyn viittaa jo termi uncanny valley eli outo laakso. Kyseessä on japanilaisen robottiasiantuntija Masahiro Morin keksimä teoria, jonka mukaan humanoidirobotin ihmismäisiin piirteisiin suhtaudutaan myönteisesti, jos niitä ei ole viety tarpeeksi pitkälle. Liian ihmismäinen robotti taas herättää vastenmielisyyttä, koska aito ja keinotekoinen hipovat toisiaan liian läheltä.

Suomalaisella näyttämöllä pudotaan nyt ensimmäisen kerran outoon laaksoon, kun kokoillan shown vetää humanoidirobotti. Espoon kaupunginteatterin teatterikuraattori Julia Pajusen mukaan tämä on luonnollisestikin herättänyt huomiota.

– Uncanny Valleyssa käsitellään myös ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä, kuten mitä tarkoittaa se, että on ihminen tai että on elossa, joten esitys on saanut liikkeelle muutakin kuin pelkästä teknologiasta innostunutta yleisöä, Pajunen kiteyttää.