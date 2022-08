Historialliset museolaivat jäivät rakennusten taakse piiloon Kotkassa, ja nyt ne halutaan kunnolla esiin – vetoomuksessa mukana myös Paavo Lipponen

Suomen merimuseon museoaluksiin kuuluu useita aluksia ja veneitä, jotka nykyisin on sijoitettu merikeskus Vellamon kylkeen pohjoisenpuoleiseen rantaan.

Vetoomuksen allekirjoittaneiden mukaan niiden näkyvyys keskustasta päin tultaessa on lähes olematon. Heidän mielestään erityisesti museojäänmurtaja Tarmo nykyisessä paikassaan on erittäin huonosti havaittavissa.

Vetoomuksessa ehdotetaan, että museojäänmurtaja Tarmoa ja muita museoaluksia tulisi siirtää laiturissa noin sata metriä länteen päin nykyisen helikopterikentän viereen. Laiturissa on myös 120-vuotias majakkalaiva Kemi, joka avattiin tänä kesänä yleisölle 20 vuoden tauon jälkeen.

Vuonna 2010 perustettu Vellamon ystävät -seura on kiinnittänyt asiaan huomiota koko olemassaolonsa ajan.

– Nyt tilanne on vielä polttavampi, kun Kantasatamaan on tullut lisärakentamista, sanoo Sirkka Kotola, joka on yksi vetoomuksen allekirjoittajista.