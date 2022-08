Pääministeri Kallas virolaisia kurittavasta inflaatiosta: "Me maksamme korkean hinnan euroissa, mutta ukrainalaiset maksavat hengellään"

Virolaiset ovat kesän aikana saaneet totutella arjessaan yhä kovenevan inflaation vaikutuksiin. Puhe hintojen noususta on läsnä kaikkialla . Erityisesti tuleva talvi ja alkava lämmityskausi pelottavat monia, kun energianhinta huitelee uusissa ennätyksissä.

– Ihmiset eivät voi välttää tätä, talot täytyy lämmittää ja sähköä joudutaan kuluttamaan. Me yritämme näyttää, miten sähköä voi säästää, jotta kulut olisivat pienemmät. Tavoitteemme on auttaa nimenomaan kaikista haavoittuvampia ihmisiä, Kallas sanoo Ylen haastattelussa.

Sähkön keskimääräinen hinta Virossa on liki kolminkertaistunut vuodessa. Viime vuoden heinäkuussa megawattitunti sähköä maksoi runsaat 80 euroa, tänä vuonna hinta kohosi vastaavaan aikaan yli 230:een euroon.

Virossa monilla on suoraan markkinahintaan sidotut sähkösopimukset, minkä vuoksi heilahtelut ovat kolahtaneet kotitalouksiin kovaa. Hallituksen aikomuksena on nyt tuoda markkinoille valtion tukemat sähkösopimukset, joissa hinta olisi kiinteä.

Tukea on tarkoitus ohjata pienituloisimmille myös muuttamalla verotusta.

– Olemme sopineet, että verovapaan tulon osuutta kasvatetaan niin, että se olisi minimipalkan suuruinen. Näin ihmisille jäisi käteen enemmän, jotta he voivat selvitä hinnoista, Kallas sanoo.

Minipalkka Virossa on tällä hetkellä 654 euroa kuukaudessa.

"Useimmat ymmärtävät, että inflaatio on – kuten jotkut ovat sanoneet – sotavero"

– Suurin tuki Suomelta on, jos Olkiluoto ja kaikki Suomen tuontantokapasiteetti on markkinoilla. Jos siirtoyhteydet Suomen ja Viron välillä toimivat, se antaa myös meille halvempia hintoja. Kun menemme kohti talvea, meidän täytyy toimia myös kaasunhinnan kanssa yhdessä, saada energiaterminaali toimimaan ja lisäkapasiteettia myös tähän.

– Useimmat ymmärtävät, että inflaatio on – kuten jotkut ovat sanoneet – sotavero. Me maksamme korkean hinnan euroissa, mutta ukrainalaiset maksavat hengellään. Me ymmärrämme tämän historiamme valossa hyvin.