Kirjakauppojen oppikirjamyynti romahti, kun toisen asteen opiskelijat saavat ne koulun kautta – Jameralle uudistus oli kuolinisku, sanoo toimitusjohtaja

Oppikirjojen maksuttomuus on osa uutta oppivelvollisuuslakia, joka tuli voimaan viime vuoden elokuussa . Samalla myös oppivelvollisuusikää nostettiin 18 vuoteen.

Ennen uudistusta ensimmäisen vuoden opiskelijat muodostivat 50 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Viime syksynä he tippuivat pois asiakkaista.

Toisen asteen maksuttomuus tulee portaittain voimaan. Lukuvuonna 2022–23 enää 3. vuoden opiskelijat joutuvat hankkimaan kirjansa itse. Jameran myynti on tippunut entisestään ja liikevaihdosta on jäljellä vain 20 prosenttia.

– Tietysti on ollut mahdollista miettiä korvaavaa liiketoimintaa, mutta se on ollut aika hankalaa meidän yrityksemme rakenteella. On katsottu järkevämmäksi lopettaa liiketoiminta kokonaan.