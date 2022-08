Vedentulo lamautti 35-kerroksisen tornitalon hissit lähes vuorokaudeksi Helsingissä, nyt yksi hissi saatu kuntoon – vahingon syy yhä epäselvä

Helsingin Kalasataman Majakka-tornitalossa selvitetään keskiviikkoisen vahingon syytä. Myös vahinkojen kokonaislaajuus on vielä selvityksen alla.

– Yksi hissi on jo saatu toimintakuntoon. Asuntoihin ei ole tullut suuria määriä vettä, sanoo hallituksen jäsen Henry Ahlavuo Asunto Oy Helsingin Redin Majakasta.

Ahlavuon mukaan kuivaus on aloitettu ja tapahtunutta kartoitetaan parhaillaan.

– Olemme pitäneet asukkaita ajan tasalla, ja tilanne on pysynyt rauhallisena. Pelastustehtäviä ei ole tullut tietoomme.

Asukkaille on annettu tietoa avun hakemiseen ja neuvottu järjestämään tilapäinen majapaikka hissien korjauksen ajaksi, jos sellaiselle on ollut tarvetta. Asukaspalvelu on talossa asukkaiden apuna ja puhelimen päässä koko päivän.