Maksuton asunto sometusta vastaan – helsinkiläinen Kristiina Kukkoniemi, 22, muutti Iisalmeen kesätöihin ja päätyi koeasukkaaksi

Iisalmen kaupunki aloitti Koe Iisalmi -kampanjan vuonna 2019 ja Kukkoniemi on järjestyksessään neljäs koeasukas. Koeasukkaaksi voi hakea, jos on työllistynyt Ylä-Savon alueelle kesäksi.

– Iisalmi oli isompi kaupunki kuin kuvittelin. Se tuntui heti kotoisalta, mutta haastavaa on ollut, kun kaikki läheiset asuvat Etelä-Suomessa, Valkeakoskelta kotoisin oleva Kukkoniemi pohtii.

Positiivista palautetta paikallisilta yrittäjiltä

Alkuun Kristiina Kukkoniemestä tuntui jännittävältä antaa omat kasvot kampanjalle kesäksi, mutta toisaalta hänestä se on hyvän mielen kampanja. Hänen mielestä kampanjasta välittyy, että Iisalmi välittää kaupunkiin kesätöihin tulevista nuorista ja haluaa tehdä paikasta mukavan heille.

Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski kertoo, että kampanja oli alun perin kokeilu, mutta palautteen myötä sitä on päätetty jatkaa.

– Kampanjasta on ollut hyötyä paikallisille yrityksille. Moni on sanonut, että heidän kesätyöntekijä oli päätynyt hakemaan Iisalmeen kesätöihin nähtyään koeasukas-ilmoituksen, Koski toteaa.

Koeasukas päivittää kampanjan Instagram-tiliä

Sopimukseen kuuluu kuitenkin, että osan yhteistyökumppaneiden tuotteesta tai palvelusta on tehtävä ainakin yksi päivitys.

Kukkoniemi ottaa paljon itsekin kuvia arjessa, mutta kesän aikana niitä on tullut napattua entistä enemmän. Instagram-postauksiin vierähtää vaihtelevasti aikaa, mutta hänet yllätti, miten pitkään niiden tekemiseen voi mennä.

Mieleenpainuvinta on ollut työ maaseudulla

Lempipaikoiksi Iisalmessa Kukkoniemelle ovat muodostuneet sataman ympäristö, tori ja Paloisvuoren polut. Kesään on mahtunut myös vierailua museoissa ja liuta eri tapahtumia Pohjois-Savossa. Niistä hän mainitsee muun muassa Vieremän Juhannusravit, Oluset ja Iisalmi Jazz Festivalin.

Työpäivät Kukkoniemellä ovat alkaneet yleensä aamukahdeksalta ja ne ovat välillä raskaita, jos keinosiemennettäviä on ollut paljon eri tiloilla. Seminologin työ on fyysistä, jossa on pysyttävä valppaana välttyäkseen vaaratilanteilta.