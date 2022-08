Tehy ja SuPer antoivat lakkovaroituksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin – järjestöt haluavat saada valtiovallan keskustelemaan hoitajien palkkauksesta

Lakkovaroitus avaus laajemmalle keskustelulle

– Selkeästi on kysymys siitä, miten valtiovalta tulee kohdistamaan rahoitusta (hyvinvointialueille), koska tämä hoitajakriisi on niin massiivinen. Nyt pitää katsoa, miten valtiovalta tulee näyttämään, että tämä ala on pito- ja vetovoimainen ja siihen on kiinnitetty huomiota siltä osin, mitä me voimme sopia työehtosopimuksessa.