Marinin bilevideo voi lisätä kiinnostusta politiikkaan, arvioi tutkija – "Hänen nuorille seuraajilleen tämä ei välttämättä ole kovin kauheaa"

– Ajattelin, että tulee risuja ja ruusuja. Ajatellaan, että hän on tavallinen ihminen ja toisaalta sitä, että tämä on ongelma pääministerin instituutiolle, sanoo Palonen.

– Kun kuka tahansa meistä juhlii ja sitä videoidaan, siinä on riski, että videot leviävät. Tällainen (videon leviäminen) voi aiheuttaa hallaa pääministerille instituution näkökulmasta, Palonen sanoo.

– Varmasti tässä on ollut kyse juhlinnasta yksityishenkilönä. Hän ei missään nimessä haluaisi juhlia tällä tavalla pääministerinä. Missä määrin se oli soveliasta, se jää arvioitavaksi, vastaa politiikan tutkija Emilia Palonen.

Some-tutkija ei yllättynyt videosta

Essi Pöyry on tutkinut laajasti sosiaalista mediaa ja siellä vaikuttamista.

– Tiedetään, että monet videolla näkyvistä henkilöistä ovat olleet hänen aiemmissakin seurueissa mukana. Sinänsä tämä on johdonmukaista siinä kontekstissa, että hänellä on tällainen sosiaalinen piiri, sanoo yliopistotutkija Essi Pöyry Helsingin yliopistosta.

– Kun pääministeri on juhlissa, niin jotain voi kiinnostaa vuotaa se (video) eteenpäin.

Helsingin yliopistossa on käynnistynyt juuri tutkimus, jossa Pöyry on tutkimassa poliitikkojen käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa. Pääministerin omia sosiaalisen median kanavia Pöyry on seurannut jo pitkään.