Näin keinu pyörii akselinsa ympäri – kiiking on perinteitä, voimaa ja rämäpäisyyttä yhdistelevä virolainen extreme-laji

Virossa noin 30 vuotta sitten alkunsa saanut kiiking on lähtökohtaisesti hyvin yksinkertainen urheilulaji.

Tarkoituksena on keinua niin hurjalla vauhdilla, että keinu ja siihen käsistä ja jaloista kiinnitetty keinuja menevät täyden kierroksen keinun vaaka-akselin ympäri.

Tänä päivänä lajilla on 50–70 aktiiviharrastajaa, ja tarkoitukseen soveltuvia keinuja löytyy parikymmentä eri puolilta Viroa. Keinuja on myös ainakin Suomessa, Saksassa, Hollannissa ja Yhdysvalloissa.

Harrastusmuodon alkujuuret juontavat kyläkeinuperinteeseen, joka on tuttu Suomessakin. Nykyisin käytössä oleva moderni lajimuoto, jossa keinut on varustettu säädeltävillä aisoilla, on kehitetty Virossa vuonna 1996.