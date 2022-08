Jordan Peelen Nope on vuoden odotetuimpia elokuvia – tällainen on Get Out -ohjaajan uutuus, jonka vastaanotto on ollut ristiriitainen

Jordan Peelen ohjaama Nope on vuoden puhutuimpia elokuvia.

Taivaalla on jotain. Tavallaan Jordan Peelen uuden elokuvan Nope voi kiteyttää tuohon virkkeeseen, ja tavallaan ei ollenkaan.

43-vuotias Peele tekee elokuvia, jotka voi tiivistää muutamaan sanaan mutta peittävät alleen viittauksia, merkityksiä, kysymyksiä ja – joskus vähemmän kuin toivoisi – vastauksia.

Esikoiselokuva Get Out (2017) kertoi mustasta miehestä, joka joutui valkoisen perheen piinaamaksi. Kauhuelokuva käsitteli Barack Obaman Yhdysvaltoja, missä valkoiset liberaalit tuntuivat ilakoivan sillä, että rasismi oli mukamas nujerrettu.

Us (2019) seurasi mustaa perhettä, jota kaksoisolennot piinasivat. Se oli paranoiatrilleri, luokkasatiiri ja historialuento maasta, joka rakennettiin riiston ja väkivallan varaan.

Perjantaina Suomen-ensi-iltansa saavassa Nopessa mustat hevostilalliset kohtaavat jotain yliluonnollista. Elokuva käsittelee viihdeteollisuutta, nyky-yleisön spektaakkelinnälkää ja kapitalismia.

Nope on vuoden puhutuimpia elokuvia. Tässä jutussa selitetään, miksi ja miksi vastaanotto on ollut edeltäjiä ristiriitaisempi. Juonipaljastuksia pyritään välttämään.

Sketseistä arthouse-kauhuun

Ennen Get Outia Jordan Peele oli näytellyt sekä kirjoittanut sketsiohjelmissa Mad TV ja Key & Peele.

Jälkimmäinen käsitteli afroamerikkalaista kulttuuria ja sitä, miten valkoiset ja mustat amerikkalaiset kokivat ympäristönsä. Sarjan huomiot olivat usein teräviä ja aiheet vakaviakin, mutta sketsiohjelmassa on rajallisesti tilaa turhautumiselle ja katkeruudelle.

Get Out oli melkein pelkästään niitä. Elokuvassa nuori musta mies (Daniel Kaluuya läpimurtoroolissaan) lähtee vierailulle valkoisen tyttöystävänsä (Allison Williams) perheen luo. Viikonlopun aikana suvaitsevainen kulttuurieliitti paljastuu mustia riistäväksi salaseuraksi.

Daniel Kaluuya näytteli pääosaa Jordan Peelen esikoiselokuvassa Get Out (2017). Kuva: Universal Pictures

Get Outin argumentit leikkasivat Trumpin presidenttikautta edeltäneisiin kuukausiin kuin kuuma veitsi voihin: rasismi ei ole kuollut, mustien kehojen ja mielten ryöväys ei ole kuollut, orjuuden taakkaa ei ole käsitelty.

Elokuva resonoi akateemikoissa ja kauhufaneissa. Se tuotti 4,5 miljoonan dollarin budjetilla noin 255 miljoonaa taalaa. Peele voitti Oscarin parhaasta alkuperäisestä käsikirjoituksesta.

Hetkessä Peelestä tuli Hollywoodin puhutuin genreohjaaja, poliittisesti valveutunut taiteilijanero, joka valottaa nimenomaan mustien amerikkalaisten kokemuksia (siirryt toiseen palveluun). Uusin linkki Melvin Van Peeblesin, Spike Leen ja Julie Dashin kaltaisten afroamerikkalaisten ohjaajien ketjussa.

Hän oli myös arthouse-kauhun uuden aallon keskeisiä nimiä Ari Asterin (Hereditary, Midsommar) ja Robert Eggersin (The Witch) rinnalla.

Usin (2019) avausviikonloppu oli Yhdysvalloissa tuottoisin ikinä kauhuelokuvalle, joka ei perustu olemassaolevaan tuotteeseen. Rasismia ja todellisuuden eri kerroksia käsitellyt elokuva oli näyttävä, mutta jotkut kriitikoista olivat sitä mieltä, että ideoita pursunnut elokuva haukkasi liian ison palan kakkua (siirryt toiseen palveluun).

– Vaikea sanoa, mitä Peele halusi tällä kertoa, käsikirjoittaja Ilja Rautsi sanoi Kulttuuricocktailin artikkelissa elokuvan nähtyään.

Kaksoisolennot piinaavat perhettä Jordan Peelen elokuvassa Us (2019). Kuva: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Nyt valkokankailla on Nope. Keskustelua on riittänyt, mutta ei enää pelkästään hyvässä.

Kriitikoiden vastaanotto on ollut Peelen ohjaajauran ristiriitaisin: arvioita kokoavassa Rotten Tomatoesissa Get Outin arvioista 98 prosenttia on myönteisiä, Usin 93 ja Nopen enää 82 prosenttia.

Vastaanotolle on selkeitä syitä.

Ensimmäinen IMAX-kauhuelokuva

Nope seuraa viihdeteollisuuden käyttöön hevosia lainaavan tilan perineitä sisaruksia OJ Haywoodia (Daniel Kaluuya) ja Emiä (Keke Palmer). Perhebisnes kituu, koska OJ ei ole luontainen myyntimies ja Hollywood käyttää yhä enemmän tietokonehevosia.

Eräänä iltana taivaalla näkyy "jotain". Sisarukset keksivät, että ilmiön taltioiminen kameralla voisi olla heille onnenpotku, ja asentavat tilan täyteen kameroita.

Jordan Peelen Nope-elokuvassa taivaalla näkyy jotain. Kuva: LANDMARK MEDIA / Alamy / AOP

Asetelma tuo mieleen kaksikin Steven Spielbergin elokuvaa: Kolmannen asteen yhteyden (1977), jossa perheenisä fiksoituu taivaalla näkyviin valoihin, ja Tappajahain (1975), jossa jahdataan isoa haita.

Peele ei peittele esikuviaan: Spielbergin lisäksi Nopesta voi löytää Hitchcockia, Kubrickia, western-klassikoita ja mykkäkauden mestareita.

Kriitikot ovat kautta linjan kehuneet elokuvan ilmiasua. On lännenelokuvien perinnettä rikkovia kuvia, upeita kamera-ajoja autiomaassa, erityisen tunnelmallinen sadekohtaus ja lopun uskomattomat näyt.

Kuvaaja Hoyte van Hoytema on tehnyt näyttäviä studioelokuvia kuten Interstellar (2014), Dunkirk (2017) ja Ad Astra (2019). Nope on ensimmäinen 65-milliselle Imax-filmille kuvattu kauhuelokuva. Valtaville valkokankaille projisoitua Imax-kuvaa käytetään yleensä vain isoimmissa efektispektaakkeleissa.

Jordan Peele sanoi The Big Picture -podcastin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun)halunneensa kuvia, joita 99 kuvaajaa sadasta ei olisi kyennyt taltioimaan.

Time-lehden Stephanie Zacharek kirjoitti (siirryt toiseen palveluun), että Nope on "loistava spektaakkeli", joka on täynnä visuaalisesti häikäiseviä hetkiä.

Zacharekin mukaan vaikuttaa myös siltä, että Peele "keksii usein visuaaliset asiat ensin ja yrittää myöhemmin kiinnittää niihin ideoita".

Nope-elokuvassa nähdään musta mies ratsailla. Western-elokuvien historia on ollut pitkään hyvin valkoinen. Kuva: © Universal Studios. All Rights Reserved.

Mistä Nope kertoo?

Us tihkui ideoita, joiden merkityksiä sai kaivella kulttuuriesseistä (siirryt toiseen palveluun). Nope on ehkä vielä arvoituksellisempi.

Elokuvan jonkinlaisiksi pääteemoiksi nousevat kysymykset julkisuudesta sekä viihteen ja spektaakkelien roolista elämissämme.

Haywoodin sisarukset haluavat kuvata taivaalla näkyvän asian saadakseen suosiota ja rahaa. Myöhemmin elokuvassa nähdään juorulehti TMZ:n toimittaja, jolle hyvän videomateriaalin saaminen on omaa henkeäkin tärkeämpää.

Nope kysyy myös, kenelle julkisuus ja menestys ovat tarjolla. Haywoodien suku polveutuu ratsastajasta, joka esiintyy Eadweard Muybridgen valokuvista kootussa kuvasarjassa vuodelta 1878 (siirryt toiseen palveluun). Musta ratsastaja on elokuvahistorian ensimmäinen tähti, mutta kukaan ei muista hänen nimeään.

Tähän päälle Peele lätkii vielä irralliselta tuntuvien sivujuonten kautta huomioita eläinten oikeuksista ja ihmisen tarpeesta hallita ympäristöään. Haywoodien kouluttamat hevoset palvelevat kuuliaisesti ihmisten tarpeita, mutta voiko luontoa kesyttää? Ja toisaalta: voimmeko me irtautua luonnon ja toisten ihmisten riistämisen kierteestä?

Daniel Kaluuyan, Keke Palmerin ja Brandon Perean hahmot yrittävät taltioida taivaan näkyjä. Kuva: © Universal Studios. All Rights Reserved.

Nope tuntuu varsinkin alkuun esittävän paljon asioita, joiden keskinäisiä yhteyksiä ei voi ymmärtää. Tämä saattaa turhauttaa. BBC:n Caryn James kuvaili elokuvaa laahustavaksi (siirryt toiseen palveluun) ja totesi, ettei elokuva onnistu rakentamaan riittävästi jännitystä.

Slaten kriitikon Dana Stevensin mielestä elokuva etenee niin hyvää vauhtia, että hidastaakin olisi voinut. Nope saattaisi jopa toimia paremmin tv-sarjana (siirryt toiseen palveluun), Stevens toteaa, koska nyt isoon osaan sen esittämistä kysymyksistä ei ehditä tyydyttävästi vastata.

Polygonin Robert Danielsin mielestä Nope on "idea enemmän kuin tarina" (siirryt toiseen palveluun).

Toisaalta on erittäin harvinaista, että kallis Hollywood-elokuva haastaa katsojiaan näin. Peele on piristysruiske laskelmoitujen franchise-tuotteiden seassa, kuten The New York Timesin A. O. Scott kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun) yhdessä monista elokuvaa ylistävistä arvioista (siirryt toiseen palveluun).

Seuraava Steven Spielberg

Nope keräsi avausviikonloppunaan Yhdysvalloissa 44 miljoonan dollarin lipputulot. Se oli paljon vähemmän kuin Usilla (siirryt toiseen palveluun), mutta silti paras alkuperäiselokuvan, eli elokuvan joka ei perustu esimerkiksi kirjaan tai elokuvasarjaan, tulos sitten Peelen edellisen.

Vertailun vuoksi (siirryt toiseen palveluun): alkuperäiselokuvista vaatimattomammin avasivat niin Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood (41 miljoonaa) kuin Baz Luhrmannin Elviskin (31 miljoonaa).

Kirjoitushetkellä Nope on tuottanut kotimaassaan yli 100 miljoonaa dollaria, ja maailmanvalloitus on vasta alussa. Elokuva on tekemässä hyvää tulosta ajassa, jossa isoja alkuperäiskäsikirjoituksiin perustuvia elokuvia katsotaan ja tuotetaan alati vähemmän.

Kaikki ovet ovat Jordan Peelelle auki. Hän on näyttänyt osaavansa tehdä niin kustannustehokasta kauhua kuin isointa viihdettäkin. Hän on vakuuttanut käsikirjoittajana ja henkilöohjaajana, tuottanut tv-sarjoja ja auttanut Nia DaCostan (Candyman, tuleva The Marvels) kaltaisia tekijöitä urillaan.

Hän on yksi harvoista ohjaajista, jonka nimi saa ihmiset elokuviin.

Jordan Peele on yksi Hollywoodin tärkeimmistä uusista nimistä. Nopen myötä näyttää, että hän voi tehdä melkein mitä haluaa. Kuva: © Universal Studios. All Rights Reserved.

Peeleä on verrattu Steven Spielbergiin, ja Daniel Kaluuyasta on puhuttu Peelen omana Tom Hanksina: näyttelijänä, jonka kanssa ohjaaja tulee tekemään vielä monta hienoa elokuvaa.

Haastatteluissa Peele on sanonut ymmärtävänsä yksittäisten kuvien voiman. Niistä syntyy gifejä ja meemejä, joiden merkitystä Get Outin viraalisuosiossa (siirryt toiseen palveluun) ei voi väheksyä. Nope on täynnä ikimuistoisia kuvia.

Peelen seuraavasta elokuvasta ei ole vielä tietoa. Varmaa on, että se tulee olemaan ilmiö.