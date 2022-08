Kansanedustajat kertovat, miltä tuntuu jatkuva vaara salakuvatuksi joutumisesta – "Pitää olla oikeus juhlia, olla välillä riehakkaampi ja jopa rakastella"

Pääministeri Sanna Marinin viimeisimmän biletysvideon jälkeen mediassa ja somessa on kuohunut keskustelu siitä, voiko kansanedustaja irrotella vapaa-ajallaan.

Vähän yli puolet tavoittamistamme kansanedustajista kertoo uskaltavansa viettää vapaa-aikaansa melko rennosti asemastaan huolimatta. Osan mielestä salakuvaamisen pelko rajoittaa, osa taas katsoo, että on elettävä niin ettei mahdollinen kuvaaminen aiheuta kohuja.

Kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd.) mielestä vallalla on tirkistelykulttuuri, joka rajoittaa kansanedustajien mahdollisuutta normaaliin elämään.

– Pitää olla oikeus juhlia, olla välillä riehakkaampi ja jopa rakastella. Nyt kansanedustajille vihjataan, että älkää koskaan nostako viinilasia julkisesti ja aina jos on viinitilaisuus, laittakaa viini kahvikuppiin.

Poliitikot ovat jatkuvan tarkkailun alla

Oululaiselle Pitkolle on silti selvää, että myös poliitikoilla on oikeus yksityisyyteen ja vapaa-aikaan.

– Se on minusta aika tappavaa. Ihmisellä pitäisi olla oikeus yksityiseen elämään, niin ettei koko ajan joudu varomaan. Suhde normaaliin arkeen tulee siinä aika sairaaksi.

Yksityinen on yksityistä, julkinen julkista

– Ei ole tarvinnut lakata elämästä. On tärkeää, että Suomessa myös tunnetut henkilöt saavat nauttia yksityisyyden suojasta.

– Minusta ainakin omalla sukupolvellani on käytöstavat sikäli kunniassa, että toista ei salakuvata. Tai ainakin pyydetään lupa, jos halutaan julkaista. Luotan, että ihmisillä on hyvän käytöksen ja somen käytöskoodi hallussa, Heikkinen sanoo.

– Minulla on ollut periaate, että elän elämääni kuten kaikki muutkin ihmiset. Onhan se mahdollista, että joku voi napata jonkinlaisen videon. En ole tyrkyttänyt itseäni julkisuuteen.

Vaikka salakuvaaminen ei pelota läheskään kaikkia, monet kansanedustajat miettivät melko tarkkaan kuinka he käyttäytyvät vapaa-ajallaan. Kuva eduskunnan istunnosta toukokuussa 2022.

Hollolalainen kansanedustaja Jari Ronkainen (ps.) Hämeen vaalipiiristä katsoo, että kansanedustajien toiminta julkisilla paikoilla on oltava sellaista, että se kestää vaikkapa kuvien julkaisun.

– Lähipiirin osalta pystyn luottamaan, että yksityisaika on yksityisaikaa. Jos olemme esimerkiksi saunaillassa, niin tuskin siellä kukaan ottaa kuvia ja julkaisee niitä.

Samoilla linjoilla on myös asikkalalainen Hilkka Kemppi (kesk.).Hän kertoo pohtivansa lähes päivittäin toimintaansa paikoissa, joissa voidaan kuvata.

"En ole niin iso julkkis, että tuskin kukaan kuvaa"

Hämeenlinnalainen Lulu Ranne (ps.) sanoo saavansa viettää vapaa-aikaa rauhassa. Hän on pyrkinyt myös itse vetämään rajat julkisuudelleen eikä ole päästänyt mediaa kuvaamaan perhettään tai kotiaan.

Kansanedustajan on Ranteen mielestä huolehdittava, ettei joudu tilanteeseen, jonka vuotaminen julkisuuteen herättäisi huolta.

– Pitää muistaa, että erilaisissa tilaisuuksissa ja arjen tavallisissa hetkissä ihmisiä kuvataan paljon. Toki aika-ajoin törmätään myös siihen, että kuvia manipuloidaan. Se on oma juttunsa.

"Poliitikot ovat vapaata riistaa"

– Jokainen Seiska-lehteä lukenut on nähnyt, miten voidaan kuvata vaikkapa ministeriä, joka syö ilman kenkiä. Sellaiseksi on maailma mennyt.

Enontekiöläinen kansanedustaja korostaa, että hänen mielestään kansalaisilla on siihen oikeus.

– Tämä on julkinen ammatti ja poliitikot ovat vapaata riistaa.

Eduskuntaan kesken kauden noussutta Tuomas Kettusta (kesk.) valokuvanneet ovat toistaiseksi kysyneet siihen luvan. Oulun vaalipiirin kansanedustaja kertoo epäilleensä muutaman kerran, että häntä on kenties salakuvattu.

– On muutamia sellaisia tilanteita, että on pitänyt mennä tiedustelemaan, otitko videota kysymättä lupaa. Ne ovat tapahtuneet vapaa-ajalla.

SDP:n kansanedustaja Mika Kari ei aio eristäytyä norsunluutorniin, vaan hän haluaa pysyä kansan parissa. Kuvassa Kari on puolueen vaaliteltan edessä Lahden keskustassa loppuvuonna 2021.

Kokenut poliitikko ei halua elää lasihäkissä

Kokeneen poliitikon Mika Karin (sd.) mukaan puhetta kansanedustajille sopivasta käytöksestä on riittänyt jo pitkään. Hän sanoo, ettei aio laittaa itseään lasihäkkiin, vaan haluaa olla kansan parissa.

Lahtelainen kansanedustaja ajattelee, että kuvaamisessa ja julkaisemisessa vastuu ja harkinta on hiukan molemmilla, kuvaajalla ja kuvattavalla. Lakia yksityisyydensuojasta ja toisen kunniasta on toki noudatettava.

– Koen myötätuntoa Marinia kohtaan, tällainen tilanne on siihen joutuneelle hyvin vaikea.

– He eivät halua, että heidän koko elämänsä levitetään tarjottimella median kautta ihmisten reposteltavaksi. He hakeutuvat muihin tehtäviin siksi, että julkisuus on pahimmillaan hyvin raakaa ja juttuja tai materiaalia voidaan levittää ilkeämielisesti.