Juthbackan markkinat on Suomen suurin rompe- ja kirpputoritapahtuma, jonka vetonaula on vanhojen autojen parkkipaikka – katso tunnelmia suorana kello 15

Tapahtumalla on pitkät perinteet, sillä ensimmäiset markkinat pidettiin jo 1979. Silloin myyjiä oli vain kymmenkunta, nyt noin 400.

Suomen suurin rompe- ja kirpputoritapahtuma

Kaikki noin 700 myyntipaikkaa ovat olleet varattuna jo toissavuodesta alkaen. Usealla myyjällä on kaksi paikkaa, joten kaikkiaan ostettavaa löytyy noin 400 myyjältä.

Autonosien, kuten muttereiden, koneiden ja peltiosien lisäksi tajolla on kirpputoritavaraa, esimerkiksi vanhaa posliinia, koriste-esineitä ja huonekaluja.

Osa vieraista ei tule paikalle ostamaan tai myymään ollenkaan, vaan ainoastaan ihailemaan vanhoja autoja. Niitäkin näkee ilmaiseksi asiakkaiden Fin bils parkering- eli hienojen autojen parkkipaikalla. Vuosimalliraja sinne on 1991.

Alueelle on luvattu koko viikonlopuksi enemmän tai vähemmän sadetta, mutta järjestäjät eivät ole silti kauhean huolissaan, sillä yleensä sadetta on saatu kauempana, mutta Juthbackan kartanon tontilla on ollut pouta.