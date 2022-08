Linja-autot myöhästelivät niin pahasti, että kaupunki hankki kouluille oman bussin: "Ilman sitä 100 oppilasta olisi jäänyt tien poskeen"

Kangasalan kaupunki on tilannut nyt elokuun loppuun asti tärkeiden koululaislinjojen liikennöinnin Linja-autoliikenne O. Mäntylä Oy:ltä.

Selityksenä kuljettajapula

Ruutanassa asuvan Satu Salmenperän kaksi lasta kulkee bussilla kouluun keskustaan. Ja useina päivinä on ollut pahoja myöhästymisiä.

Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on kilpailuttanut linjan 46. Sitä liikennöi Pirkanmaan tilausliikenne. Se on Tampereen joukkoliikenteen suurin toimija, ja sen vuoroihin on tullut runsaasti peruutuksia sen jälkeen kun Nyssen talviliikenneaikataulut astuivat voimaan 8. elokuuta.