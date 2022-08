Koulujen alkaminen näkyi hieman koronaluvuissa, mutta testimäärät ja todetut tartunnat ovat jo kääntyneet laskuun

Syyskauden alkaminen on näkynyt jo koronatesteissä. Sekä testimäärät että todetut tartunnat nousivat koulujen ja töiden alkaessa lomien jälkeen hieman, kertoo Suomen suurimman terveydenhuoltoalan toimijan HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi .

Ihmisten kohtaaminen on nopeasti lisääntynyt myös suurten tapahtumien myötä. Esimerkiksi jalkapallon Super Cupin finaaliottelua seurasi Helsingin Olympiastadionilla viime viikolla yli 30 000 ihmisen joukko. Viime viikonloppuna moni juhli Flow Festivalilla. Tällä viikolla kaupunkilaisia kokosi yhteen Taiteiden yö.

– Testausmäärät ovat niin pieniä, että niistä on vaikea päätellä, missä epidemian kanssa tällä hetkellä mennään, Mäkijärvi sanoo.

– Seulontatutkimus on kohtalaisen työläs järjestää ja sen analyysit vievät aikaa. Siksi se ei sovellu tämän tyyppiseen terveydenhuollon johtamiseen, Mäkijärvi toteaa.

Ulkotapahtumissa tartuntariski on sisätiloja pienempi, mutta niissäkin Mäkijärvi muistuttaa omaehtoista harkinnasta ja mahdollisuudesta käyttää esimerkiksi maskia.

– Näissä on sitten merkitystä sillä, kuinka lähekkäin ollaan, huudetaanko tai lauletaanko ja käytetäänkö maskia.

– On hyvä muistaa, että koronavirusta vielä on liikkeellä ja jos sitä ei ole sairastanut ja varsinkin, jos ei ole rokotussuojaa niin riski saada tauti on olemassa.