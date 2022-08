Oulun Koskelankylässä oleva työväentalo Walo on ehdolla maailmanperintökohteeksi – asemasta kisaa Suomessa toistakymmentä työväentaloa

Parhaillaan on käynnissä kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on löytää työväentaloja, jotka voisivat edustaa työväenkulttuurin perinnettä Unescon maailmanperintölistalla. Sopivia kohteita etsitään eri puolilta maailmaa. Tavoitteena on valita useita kohteita, jotka yhdessä edustaisivat työväenkulttuuria.