Toimittajalta: Marin biletti taas – superjulkkiksen ja poliitikon juhlat ovat uutinen ja siksi niistä kerrotaan

Eilen someen ilmaantui bilevideoita , joissa Marin bailaa rankasti julkkisten kanssa. Edelleen on hämärän peitossa, miten videot päätyivät julkisiksi.

Marinin tapa toimia pääministerinä on suomalaisessa julkisuudessa uutta. Hän ruokkii sosiaalista mediaa itse jakamillaan poseerauksilla ja postauksilla esimerkiksi festareilta. Toisaalta hän pitää yllä asiallista poliitikon imagoa. Toistuvasti julkisuuteen päätyvät uutiset bile-Sannasta eivät ole pääministereille totuttua käytöstä. Ilmiö on poikkeuksellinen ja herättää uteliaisuutta.

Aiemmatkin johtavat poliitikot ovat juhlineet ja eläneet elämäänsä, ja sitä on päätynyt julkisuuteen. Jyrki Katainen löi päänsä kukkaruukkuun aamuyöstä, Ahtisaari liukastui, Vanhasen suhteet päätyivät lehtiin. Pääministerin yksityisyyden suoja on matala, koska heitä, joille äänestämällä on annettu valta, pitää voida tarkkailla.