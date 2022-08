Ministeri "väsähti" kiekkojuhlissa, pääjohtaja palasi lomalta umpihumalassa – näin päättäjien alkoholinkäyttö on noussut otsikoihin Suomessa

Päättäjien ja virkamiesten koheltaminen tai tehtäviensä arvolle sopimattomaksi katsottu käyttäytyminen on ylittänyt uutiskynnyksen useasti viime vuosikymmenten saatossa.

– Alkoholin juominen on läpitunkeva teema koko sodanjälkeisessä politiikassa. Poliitikon piti kestää viinaa, sitä vaati jo Neuvostoliiton kanssa pärjääminen, poliittisen historian professori Kimmo Rentola lausui Turun Sanomille.

Ahti Karjalaisen kostea Espanjan-matka

Yksi traagisimmista esimerkeistä on pitkäaikaisen keskustalaisen ministerin ja myöhemmin Suomen Pankin pääjohtajana toimineen Ahti Karjalaisen kohtalo.

Urheiluministeri "sammui tai väsähti" kiekkojuhlissa

– No, sammuin tai väsähdin. Mä olen ollut toista viikkoa työmatkalla, hän vastasi.

"Ainoa päihde oli hyvä tunnelma"

– Yhden oluen taisin siinä itse klubilla juoda, mutta en ollut päihtynyt missään vaiheessa. Muistan tarkkaan kaiken, mitä on tapahtunut. Ainoa päihde siinä vaiheessa oli hyvä tunnelma. Pride-juhlien henkeen ei kuulu päihtyminen. Se että ihmiset tanssii, juhlistaa yhdenvertaisuutta ja ollessaan kutsuttuna tuollaiseen tilaisuuteen heittäytyvät tunnelmaan mukaan, jos se on jollekin ongelma, niin sitten se on, Aalto vastasi.