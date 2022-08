Väinö Linna sai valtiolliset hautajaiset, mutta Loirin kohdalla emmitään – näin valtio päättää, kenen hautajaiset se järjestää

Lisäksi on olemassa valtion rahoittamat hautajaiset, jolloin valtio kustantaa hautajaiskulut.

Päätös valtiollisten hautajaisten järjestämisestä tapahtuu valtioneuvoston kanslian esittelystä valtioneuvostolle. Nykyinen käytäntö on ollut voimassa vuoden 1989 lopusta lähtien. Valtioneuvosto voi siis päättää, saako Loiri valtiolliset hautajaiset tai valtion rahoittamat hautajaiset.

Valtiollisia hautajaisia alkoi olla 1980-luvulla liikaa

Valtioneuvosto aloitti käytännön suomalaisten merkkihenkilöiden valtion varoin hautaamisesta vuonna 1920. Aivan ensimmäiset olivat taitelijoita: kirjailija Juhani Aho (1921), Eino Leino (1926) ja Akseli Gallen-Kallela (1931). He olivat olleet Suomen itsenäistymisen vaiheissa merkittäviä tekijöitä.

Tämän jälkeen taiteilijoista valtiolliset hautajaiset on saanut ainoastaan kirjailija Väinö Linna vuonna 1992.

Miksi valtiollisista hautajaisista puhutaan juuri nyt?

Kuolemantutkija Ilona Kemppainen ihmettelee, miksi valtiollisista hautajaisista on alettu puhua viime vuosina Nykäsen ja Loirin kohdalla.

Kemppaisen mukaan valtiollisissa hautajaisissa on rituaalit ainoastaan valtiojohdolle ja sotilaille. Taiteilijoille tällaisia ei ole.

– Ihmiset ajattelevat, että hautajaiset voidaan järjestää jossain isossa tilassa ja siellä on joku rituaali. Voin kuvitella, että muutama taiteilija jo avaa ääntään, että pääsee laulamaan. Jos jotkut isot valtiolliset hautajaiset järjestettäisiin nimenomaan taiteilijalle, niin Loirin kaltaisen taiteilijan hautajaisilta odotetaan ehkä liikaa, jotain suurta taiteellista tapahtumaa.

– Miltä omaisista tuntuisi, että he joutuisivat sinne töllisteltäväksi ja arvioitavaksi, että itkevätkö he tarpeeksi? Ihmiset ovat aivan kauheita somessa ja he eivät kunnioita mitään. Loirin omaiset eivät ole valtakunnan tason julkkiksia, eivätkä sellaisiksi varmaan haluakaan. Hautaakaan ei tule, koska tuhkat sirotellaan todennäköisesti järveen Lappiin.