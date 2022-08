Kiinan aika maailmantalouden veturina voi olla ohi, arvioi pääekonomisti – kiinalaiset protestoivat ja jättävät jo asuntolainoja maksamatta

Kiinan taloudesta on totuttu puhumaan jättinä, joka vain kasvaa ja kasvaa, ohittaen vääjäämättä lopulta myös Yhdysvallat talouden koossa.

Kiinan on myös epäilty kaunistelevan talouslukujaan. Suomen Pankin arvion mukaan Kiinan talous ei kasvanut huhti-kesäkuussa lainkaan vaan supistui noin kaksi prosenttia.

Koronarajoituksille ei näy loppua

Nordean Suomen pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo Kiinan talousnäkymien näyttävän huonommilta kuin pitkään aikaan. Suurin syy talouden sakkaamiselle on selvä.

Tuuli Koivu on toiminut Nordean Suomen pääekonomistina vuodesta 2019. Hänen kymmenen vuotta sitten tarkastettu väitöskirjansa käsitteli Kiinan rahapolitiikkaa.

Kiinan omat rokotteet ovat osoittautuneet tehottomiksi koronaviruksen omikron-muunnosta vastaan, joten taloudelle raskas nollatoleranssiin tähtäävä politiikka on ollut ainoa tapa pitää koronatilanne hallinnassa.

Kiinan koronapolitiikka on henkilöitynyt presidentti Xi Jinpingiin , jonka odotetaan jatkavan maan johtajana vuoden loppupuolella käytävässä kommunistisen puolueen puoluekokouksessa.

Koivun mukaan koronaviruksen muuntuminen vähemmän tappavaksi voisi antaa Xille mahdollisuuden muuttaa linjaa, mutta nyt tiukka koronapolitiikka näyttää kiinalaisten silmin ikuiselta ja kuluttajien luottamus talouteen on romahtanut.

Kiinan kiinteistösektorin kriisi syvenee

Kiinassa maan tapa on ollut ostaa uusi asunto useita vuosia ennen talon rakentamista. Arviolta yli 90 prosenttia uudiskohteista on myyty ennen niiden valmistumista.

Nyt asunnot eivät mene enää kaupaksi. Asuntoja on myyty kuluvana vuonna peräti 30 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi asuntoluottokanta on kääntynyt laskuun ja asuntojen hinnat ovat pudonneeet jo lähes vuoden putkeen.

– Kiinalaisille kiinteistöyrityksille tärkeää on valmistumattomien asuntojen myymisestä tuleva kassavirta. Nyt kauppamäärät ovat todella matalat. Se tarkoittaa sitä, että kiinteistöfirmoilta on rahat loppu. On täytynyt laittaa monet rakennushankkeet jäihin, koska rahaa rakentaa ei ole, Koivu kertoo.