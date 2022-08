Keski-Suomen koskille hamutaan kansainvälisiä kalastajia, mutta ei liikaa – matkailuyrittäjä: "Onneksi tänne on surkeat lentoyhteydet"

Jani ja Titta Himanko toimivat kolmatta vuotta Kapeenkoskella kalastusmatkailuyrittäjinä. Ensi vuonna he ottavat matkailutoimintansa piiriin myös Konneveden seitsemän kuuluisaa koskea, suurimmasta Siikakoskesta aina alimpana sijaitsevaan Hannulankoskeen saakka.

Toiminnasta on tarkoitus tehdä kannattavaa palveluita kehittämällä. Pelkkä kalastuslupien myyminen ei kannata. Kapeenkoski Travel Oy:n liikevaihdosta jo nyt puolet on tullut muusta kuin kalastustoiminnasta. Jos kalastus ei joku päivä kiinnosta, koskilla voi vaikka kelkkailla, sitä varten kehitetyllä muovisella koskikelkalla.

Kahtena koronakesänä kotimaan peruskalastajat pelastivat Kapeenkosken matkailubisneksen vaikeat vuodet. Nyt on tarkoitus houkutella erityisesti eurooppalaisia kalastajia koko koskialueen voimalla, kun Konnevesi saadaan mukaan.

Kaukaa ei tulla yhdelle kalapaikalle

Kapeenkoskelta on alle puolen tunnin ajomatka Konneveden Siikakoskelle ja kosket sijaitsevat noin puolen tunnin matkan päässä toisistaan.

Pohjoisamerikkalaiset kalastajat eivät Suomeen tule, mutta eurooppalaisilta on euroja saatavilla. Euroopassa taimenkannat ovat surkeita. Konneveden kosket taas ovat Himangon mukaan Suomen parhaat taimenvedet, joista nousee villiä järvitaimenta.

Jani Himanko on mukana matkailubisneksessä, kalastustarviketeollisuudessa ja televisiotuotannoissa.

– Onneksi meillä on surkeat lentoyhteydet Helsingin ja Jyväskylän välillä. Se suojelee meitä ja luontoa.

Tämä tapahtuu lisäämällä palveluita ja vähentämällä kalastuspainetta. Ajatus on, että kun kalastetaan vähemmän, kalastus on parempaa. Kun kalastuskokemus on parempi, siitä ollaan valmiita maksamaan enemmän.