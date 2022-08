Lauri Rönkön, 28, outojen oireiden syyksi paljastui raju uupumus – miehet näyttävät väsymisensä eri tavalla ja siksi se voi olla vaikea tunnistaa

Mies puhuu oireista, ei jaksamisesta

Työuupumus on Suomessa niin yleistä, että lähes joka viides työntekijä saa Työterveyslaitoksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) melko paljon tai paljon stressioireita työstään. Tuoreen tutkimuksen perusteella uupumus on pandemia-aikana lisääntynyt entisestään.

– Ehkä miehille on edellen vähän vaikeaa puhua asiasta. Työterveyteen saatetaan tulla somaattisella kulmalla ja kertoa, että "on kipuja ja on univaikeuksia", eikä puhuta siitä että ongelmia on jaksamisessa, Ollikainen pohtii.