Marinin some-tukijoukot saattavat osoittaa yhteiskunnan kaksoisstandardeja – Tutkija: Meillä on ollut juhlivia pääministereitä

Sosiaalista mediaa laajasti tutkinut Essi Pöyry kertoi aiemmin Ylen haastattelussa , että on vaikeaa arvioida, kuinka vuotaneet videot vaikuttavat pääministerin uskottavuuteen. Hänen mukaansa videot joka tapauksessa vaikuttavat siihen, millainen mielikuva ja maine Marinilla on.

– Tukeminen voi liittyä siihen, että ihmiset haluavat tuoda esiin, että meillä on edelleen kaksoisstandardeja: meillä on ollut pääministereitä, jotka ovat käyttäneet alkoholia ja juhlineet. Niistä vain ei ole tämän tyyppistä kuvamateriaalia olemassa.

– Kyllä. Juuri näin. Pääministeri-instituutioon liittyviä normeja ravistellaan, ihmiset havainnoivat, että se on muuttumassa ja se aiheuttaa keskustelua, koska meillä on ehkä erilaisia näkemyksiä siitä.

– Itse ajattelen, että ehdottomasti pääministerillä tulee olla vapaa-aikaa. Hänen tulee saada ja voida viettää vapaa-aikaa. Kun ajatellaan pääministeri-instituutiota – ja yleensäkin poliitikkona toimimista – on nimenomaan tärkeää, että pääministerin tehtävässä on aikaa perheelle ja myös muulle elämälle.

– Meillä on niin paljon yhteiskunnassa puhetta siitä, mitä on hyvä työelämä, miten siitä voi selvitä ja kuka tietyntyyppisiä tehtäviä voi hoitaa. On paljon syitä, miksi pääministerin työ ei voi olla kaikkea imevää, vaan voi olla myös aikaa muulle. Marin on tietoisesti yrittänyt muuttaa instituutiota ja se muuttuu siinä samalla, kun me käymme tätä keskustelua esimerkiksi juuri tästä vapaa-ajasta.