Arkea maailmalta: Ukrainalaisilta ei heru ymmärrystä matkustusoikeuttaan puolustaville venäläisille, koska he itse eivät voi liikkua vapaasti

KIOVA Kiovalainen tuttavani ei ole nähnyt poikaansa yli vuoteen. Hänen aikuinen poikansa asuu ja työskentelee Euroopassa. Perhetapaamisen piti olla keväällä, mutta sota tuli väliin. Palvelusikäisiä ja -kelpoisia miehiä ei päästetä ulkomaille kuin poikkeustapauksessa, koska maassa on sotatila.

Eurooppa on nyt täynnä ukrainalaisia naisia ja lapsia, jotka kaipaavat miehiään ja isiään. Heidän ei ole vielä turvallista palata Ukrainaan, mutta puolisot ja isät eivät pääse heidän luokseen.

Samalla he seuraavat haikeudella muita ukrainalaisia perheitä. Jos sotaa pakeni Itä-Ukrainasta Venäjän kautta, mies sai olla mukana. Maastapoistumiskieltoa valvotaan vain Ukrainan hallinnoimalla rajalla.

On toki niitä, jotka yrittävät päästä ulkomaille millä keinoin hyvänsä. Toiset teettävät rahasta tekaistuja terveystodistuksia, koska palveluskelvottomille rajat ovat auki. Toiset väärentävät asiakirjoja ja tekeytyvät vapaaehtoisiksi tai ulkomailla opiskeleviksi. Jotkut jopa ylittävät rajan luvattomasti maastossa.

Kaikkea tätä ei Ukrainassa katsota hyvällä. Lähtijän riskinä on, että tutut ja ystävät tuomitsevat hänen tekonsa. Kun Ukraina taistelee olemassaolostaan, jokaisen panos on tärkeä.

Ukrainasta on kuuden kuukauden aikana lähtenyt noin neljänees väestöstä. Ukrainalaismiehet eivät saa poistua maasta kuin poikkeustapauksessa.

Ukrainassa on sanonta, että jokainen venäläinen demokraatti loppuu ukrainalaiskysymykseen. Se tarkoittaa sitä, että poliittisesta katsomuksesta riippumatta venäläiset puolustavat aina vain omia intressejä, vaikka he luulisivat tukevansa Ukrainaa.

Ukrainalaisten on vaikea tuntea myötätuntoa venäläisten ongelmista. Sillä samaan aikaan heidän elämänsä on jatkuvasti uhattuna Venäjän takia. Myös sodanvastustajien perustelut sille, että viisumikielto on väärin, eivät uppoa ukrainalaisiin.