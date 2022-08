Hoitajajärjestöiltä jo toinen lakkovaroitus – tällä kertaa Varsinais-Suomeen

Hoitajajärjestöt totesivat jo torstaina, että lakkojen tarkoitus on kohdistaa painetta valtioon, jotta pitkään auki ollut hoitajien palkkaratkaisu saisi vauhtia.

TYKSin sairaalajohtaja ennakoi isoja lakkovaikutuksia

– Lakolla on merkittäviä vaikutuksia. Potilaat tarvitsevat isojen leikkauksien jälkeen tehohoitoa ja on selvää, että lakon ajan isoja leikkauksia ei voi tehdä. Tehohoidossa on potilaita ja joudumme heidän osaltaan miettimään varmaan siirtoja muihin sairaaloihin.