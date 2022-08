Analyysi: Lakkoilmoitukset teho-osastoille budjettiriihen kynnyksellä kertovat, miten kovaa peliä hoitajapalkoista syksyllä käydään

Tehy ja Super ilmoittivat sen sijaan uusista työtaisteluista . Ensin luvassa on vuorokauden lakko Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastolla 2. syyskuuta, päivä hallituksen budjettiriihen jälkeen.

Vaikka työministeri voi siirtää lakkoa parilla viikolla, ajoituksen viesti tulee kyllä selväksi: Vain istuvalla hallituksella on mahdollisuus maksaa hoitajien vaatimat palkankorotukset.

Tämän lisärahan saavat myös hoitajat, mutta he vaativat paljon enemmän: kuoppakorotuksen on oltava vuosittain 3,6 prosenttiyksikköä yli vientialojen.

Toisena lakkovuorossa on perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindenin (sd.) kotimaakunta Varsinais-Suomi, jossa kohteena on Turun yliopistollisen keskussairaan teho-osasto neljän vuorokauden ajan 6.–9.9.

Sijaissotaa sairaanhoitopiireissä

On kiinnostavaa, että ensimmäinen lakko kohdistuu Kanta-Hämeeseen. Juuri tuo sairaanhoitopiiri pyrki keväällä ohittamaan valtakunnallisen TES-pöydän umpisolmut ja tekemään suoran sopimuksen palkankorotuksista hoitajiensa kanssa.

Tehy ja Super kiittelivät tuolloin Kanta-Hämettä rohkeasta yrityksestä nostaa hoitajien palkkoja. Nyt sama sairaanhoitopiiri on uusien lakkojen ensikohde.

Valinta on tehty ilmeisen sattumanvaraisesti. Superin Silja Paavola totesi torstaina Ylelle, ettei Kanta-Häme ole tehnyt mitään väärin, mutta "ainahan joku on ensin".

Hoitajien viesti on, että potilaiden henki on vaarassa joka päivä, koska alhaiset palkat ovat johtaneet krooniseen ja pahenevaan pulaan työntekijöistä. Palkkoja on heidän mukaansa pakko korottaa, hyvällä tai pahalla.