Joonas Konstigin kolumni: Tulevaisuus on täällä, ja se povaa huonoa lihaksille

Tulevaisuus on lopulta täällä! Kauan sitä on odotettukin, mutta tänä kesänä lopulta tajusin eläväni tulevaisuudessa.

Teknologia on siis luonnollista. Sen vastakohta on inhimillinen. Ihminen on inhimillisimmillään, kun hän pystyy torjumaan teknologian ja käyttää sen sijasta omia resurssejaan: omaa tahtoaan, omia kaloreitaan joko lihastyöhön tai aivotyöhön.

Paradoksi kuuluu siis: teknologia on eläimellistä; paluu luontoon on inhimillistä. Urheilemaan lähtevä ihminen on inhimillinen. Uutta kieltä tai kokeilevaa kirjallisuutta lukeva ihminen on inhimillinen. Polkupyöräilijän reidet ovat inhimillisyyden voitto sähkömoottorista.