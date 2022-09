Täyteaineista halutaan eroon aiempaa enemmän – tyypillinen tapaus on nuori, jolla on ylitäytetyt huulet

Täyteaineiden käyttö on lisääntynyt, ja sen lieveilmiönä täyteaineista halutaan myös aiempaa useammin eroon. Poistoon liittyy kuitenkin myös riskejä.

Keinoja on kaksi: liuottaminen tai viimesijaisena vaihtoehtona leikkkaaminen. Liuotus eli hyaluronidaasi-entsyymihoito toimii ainoastaan puhtaasti hyaluronihappopohjaisiin täyteaineisiin.

Kaikki aineet eivät katoa itsestään, ja osa on jopa pysyviä. KC Clinicin plastiikkakirurgi Heikki Kupin mukaan ei-hyaluronipohjaisten täyteaineiden käyttö on Suomessa vähäistä.

– Edelleen maailmalla on käytössä aineita, joiden rakenne muuttuu kudoksessa jopa muovin kaltaiseksi. Tulos on varmasti pitkäkestoinen, mutta ne voivat vuosienkin jälkeen aiheuttaa erilaisia ongelmia ja poistaminen on äärimmäisen hankalaa, Kupi sanoo.