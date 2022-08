Veli-Pekka Aila sitoutui vähentämään peltojensa päästöjä ja on opetellut viljelemään ruista ympäristöystävällisemmin: "Satotaso on parantunut pikkuhiljaa"

Viljelyn ilmastovaikutuksiin on kiinnitetty runsaasti huomiota viime vuosina. Esimerkiksi pelloista halutaan hiilinieluja sen sijaan, että niistä vain karkaa hiiltä ilmakehään.

– On ollut aluskasvia, kevennettyä muokkausta, ja on kylvetty pellonreunoille ja pienille lohkoille kukkapeltoja pörriäisiä varten. Kuivaaja on muutettu hakekäyttöiseksi, pahimmillaan meni aiemmin pelkästään kuivauksessa 40 000 litraa öljyä, Aila kertoo.