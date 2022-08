Tiskaaminen ja imurointi käsin tuhlaa energiaa, sanoo asiantuntija – katso tästä maalaisjärjen vastaiset säästöniksit

Tiskit koneeseen vai käsin tiskaten?

Pikapesu vai pitkään jurnuttava eco-ohjelma?

Veden keittäminen vedenkeittimellä vai liedellä?

Vastaus on hieman monitahoisempi, sillä se riippuu liedestä: jos kotona on induktioliesi, se voi olla energiatehokkain vaihtoehto. Vanhoihin liesiin verrattuna vedenkeitin on energiatehokkaampi.

Pyykkien kuivaus huoneilmassa vai kuivausrummussa?

Jos kuivausrumpu on uusi lämpöpumpputoiminen, se on energiatehokkain. Jos kone taas on vanha, huoneilmassa kuivattaminen on energiatehokkaampaa, koska koneen huonelämpötilaa korkeampi kuivauslämpötila vie enemmän energiaa. Jos pyykkejä kuivaa huoneilmassa lämmityskaudella, se lisää lämmityksen tarvetta.