Tehyn kampanja ruuhkautti avit – potilasturvallisuuden vaarantumisesta jo yli 5 000 yhteydenottoa

Terveydenhuoltoa koskevien ilmoitusten määrä on moninkertaistunut aluehallintovirastoissa (avi) tänä vuonna. Elokuun alkuun mennessä ilmoituksia on tullut yli 5 000, kun koko viime vuonna niitä tehtiin reilut 700.

Taustalla on Tehyn huhtikuussa aloittama kampanja (siirryt toiseen palveluun) . Kampanja kehottaa tehyläisiä ilmoittamaan matalalla kynnyksellä potilasturvallisuuden vaarantumisesta aluehallintovirastoon.

Ilmoituksia potilasturvallisuuden vaarantamisesta on tullut yhteensä 5 369 kappaletta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sosiaali- ja terveydenhuollon valvontayksikön päällikkö Niina Väkeväinen kertoo, että suurimmassa osassa ilmoituksia syyksi ilmoitetaan henkilöstöpuutteet.

Avit ovat pyytäneet lisätyövoimaa

Väkeväisen mukaan valtaosa ilmoituksista koskee sietä, että yksittäisessä työvuorossa on ollut alimiehitys.

– Jokaisella on oikeus saattaa asioita vireille, mutta me emme pysty välttämättä tarttumaan valvonta-asioihin riittävästi, kun kyseessä on massakampanja.