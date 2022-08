Pahamaineiseen Kopliin ei ole tulemista, sanottiin suomalaiselle 1990-luvulla – nyt Tallinnan asuntojen arvo on paisunut yli 300 prosenttia

Koplin huono maine on pysynyt sitkeästi, vaikka maailma ympärillä on muuttunut.

Seisomme niin kutsutuilla Koplin linjoilla, ja tunnelma alueella on rauhallinen. Merenrantaan johtavan kadun molempia laitoja reunustaa rivistö uusia asuintaloja.

Toisella puolella katua nelikerroksiset talot on vuorattu ruosteenvärisellä corten-teräslevyllä. Vastapäätä on rykelmä mustia, puuverhoiltuja asuinrakennuksia ja niiden välissä, puutarhojen katveessa, kunnostettuja puutaloja.

– Suurin osa uudiskohteista rakentuu tällä hetkellä Pohjois-Tallinnaan ja Koplin kehityksellä on siinä suuri merkitys, Sucksdorff sanoo.

Sucksdorff on vuodesta 2006 työskennellyt Viron suurimmassa kiinteistönvälitysyrityksessä Uus Maassa, ensin toimitusjohtajana ja vuodesta 2009 osakkaana.

Oikeaan aikaan ostaneet ovat saaneet yli 300 prosentin arvonnousun

– Jos silloin osti asunnon, tällä hetkellä asunnon hinta on kasvanut 318 prosenttia siitä hetkestä. Varsin hyvä investointi, jos osasi olla liikkeellä, Sucksdorff toteaa.

Noblessnerin alue on noussut vanhan lentosataman kupeeseen Pohjois-Tallinnassa.

– Materiaali- ja työvoimakustannusten nousu on johtanut siihen, että monia uudiskohteita on jäädytetty. Kun tarjontaa ei ole ollut tarpeeksi ja kysyntä on pysynyt kovana, hinnat ovat jatkaneet nousuaan.