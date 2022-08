Uusi koelaitos kehittää puukuitupakkauksia pikaruoalle ja marjoille – Metsä Springin tavoitteena on saada ensimmäiset tuotteet kuluttajille vuodenvaihteessa

Metsä Springissä projektia johtavan Jarkko Tuomisen mukaan tarve uusille pakkauksille on kova ja tavoitteena on korvata etenkin elintarvikepakkauksia.

– Elintarvikepakkauksissa volyymit ovat suuret, joten jos pystymme saamaan sieltä markkinaosuutta kuitupohjaisella tuotteella, sillä on liiketoiminnalle iso merkitys. Lisäksi tavoittelemme uusilla ratkaisuilla jätteiden määrän vähenemistä, sanoo Tuominen.

Tuominen kertoo, että aloite koko projektiin sai alkunsa Metsä Groupin pakkausmateriaaleja käyttäviltä asiakkailta, joilla on kova tarve kehittää vastuullisia pakkausmateriaaleja. Toisin sanoen korvata muovi siellä, missä se on järkevää.

Ensimmäisessä vaiheessa kierrätettäviä puukuitupakkauksia on tarkoitus valmistaa esimerkiksi pikaruoalle sekä vihanneksille ja marjoille. Lihan ja kalan pakkaamisessa vaadittavat barrier-ominaisuudet eli suoja- ja säilyttävyys, vaativat vielä Tuomisen mukaan työtä.

Tuotteen kerrokset testauksen kohteena

Tuotekehittelyn tavoitteena on alusta asti ollut kovan kysynnän vuoksi saada ensimmäiset tuotteet markkinoille mahdollisimman nopeasti. Siksi markkinoita on tarkoitus testata jo demolaitoksella.

– Projekteissa on aina paljon vaiheita, ja on mahdollista, että kaikki ei menekään niin sujuvasti kuin oli ajateltu. Tavoitteemme on kuitenkin tuoda ensimmäiset tuotteet kuluttajille tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alkupuolella, sanoo Tuominen.