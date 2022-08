Viime yö oli Helsingissä loppukesän kuumin yli 170 vuoteen – myös ensi yönä hikoillaan

Helsingissä perjantain vastainen yö oli yksi loppukesän lämpimimmistä koko mittaushistorian aikana. Lämpötila Kaisaniemen mittauspisteellä oli alimmillaankin 21,7 astetta, mikä on elokuun loppupuolelle hyvin korkea lukema.

Lämmintä on myös tulevana viikonloppuna. Ensi yö on vielä lämmin ja kostea, luvassa on etelätuulta, mutta sen jälkeen tukalin helle alkaa hellittää, ainakin hetkeksi.