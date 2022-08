Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo: Pääministerillä on vihreiden luottamus

Pääministeri Sanna Marinilla (sd.) on vihreiden luottamus, sanoo vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo .

– Pääministeri on itse kommentoinut tätä asiaa, ja minulla ei sinänsä ole tähän enää mitään kommentoitavaa.

Ohisalo ei hyväksy päästöoikeuksien lisäämistä

Ohisalo sanoo, että kaikki mahdolliset vaihtoehdot sähkön hinnan kohtuullistamiseksi on syytä selvittää, myös sähkön hintakatto. Päästöoikeuksien lisäämistä Ohisalo ei kuitenkaan hyväksy.

Vihreät on esittänyt energian hintojen nousun ratkaisuksi energiarahaa. Sitä valmistellaan parhaillaan valtiovarainministeriössä. Keskeisintä on se, että toimet kohdistuvat niitä eniten tarvitseville, Ohisalo sanoo.

Hoitajamitoitus puhuttaa

Pääministeri Sanna Marin totesi Kuopiossa puolueen kesäkokouksessa, että SDP ei ole valmis luopumaan hoitajamitoituksesta , mutta on valmis tarkastelemaan toimeenpanon aikataulua hoitoalan työvoimapulan takia uudelleen.

Ohisalo sanoo, että kaipaa tilanteesta lisätietoja. Lähtökohtana on, että hallituksen kesken sovituista pidetään kiinni, hän sanoo.

– Hoitajamitoitus on ollut yksi keino, jota hallitus on edistänyt. On selvää, että tarvitaan lisää osaajia, parempia työoloja, parempaa palkkaa näille aloille, jotta alat pysyvät houkuttelevina jatkossa.