Sveitsistä katosi kokonainen järvi, mutta kuivuuden rinnalle tulivat myös tulvat – Euroopan äärimmäiset sääilmiöt jatkuvat

Euroopassa poikkeuksellinen kuivuus on aiheuttanut laajaa taloudellista vahinkoa tänä kesänä.

Italiassa peräti 30 prosenttia maan maataloustuotannosta on uhattuna . Turistien suosiman Garda-järven pinta on laskenut niin alas, että sen pohja näkyy.

Saksan, Sveitsin ja Hollannin läpi virtaavan Rein-joen pinta on niin ikään poikkeuksellisen alhaalla. Jokilaivaliikenne ei pääse enää kulkemaan normaalisti. Se haittaa alueen teollisuutta, joka on riippuvainen laivaliikenteen raaka-ainekuljetuksista.

Sveitsissä kokonainen järvi on kadonnut. Sveitsin ja Ranskan rajan läheisyydessä sijaitseva Lac des Brenets -järven pinta laski jo heinäkuussa niin alas, että laivaliikennöinti jouduttiin lopettamaan sillä.

Nyt paikoin jopa 26 metriä syvä järvi ja osa Ranskan puolelle virtaavasta Doubs-joesta on kuihtunut näkymättömiin.

Ranskassa on ollut niin kuivaa, että veden käyttöä on jouduttu säännöstelemään useilla paikkakunnilla koko kesän. Esimerkiksi perinteisten juustojen valmistus on paikoin keskeytetty, koska tuoretta nurmea ei riitä.