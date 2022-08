Kotibileiden villistä tanssista lööppeihin ja huumetestiin – näin pääministeri Sanna Marinin piinaavat päivät ovat edenneet

Sanna Marinin vuotaneet juhlintavideot ovat herättäneet kysymyksiä muun muassa pääministerin työn ja vapaa-ajan rajoista. Yle kertoo tapahtumista, koska pääministeri on Suomen suurin vallankäyttäjä.

Julkisuudessa on tällä viikolla levinnyt videoita pääministeri Sanna Marinista (sd.) juhlimassa suomalaisten julkisuuden henkilöiden kanssa.

Koostimme tähän juttuun viime päivien tapahtumat. Kerromme myös, miksi Yle uutisoi tapauksesta aktiivisesti.

Tästä on kyse

Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) julkaisi keskiviikkoiltana uutisen sosiaalisessa mediassa leviävistä videoista, joilla pääministeri ja muut juhlijat tanssivat ja laulavat yhdessä.

Marin kommentoi videoita Ylelle torstaina aamupäivällä ennen puolueensa kesäkokouspäivän alkua Kuopiossa.

Pääministeri sanoi videoiden olleen yksityisiä ja kertoi, että ne kuvattiin yksityisissä tiloissa muutama viikko sitten.

Marin sanoi tienneensä, että häntä kuvataan, mutta uskoi, että videot pysyisivät yksityisinä. Hän kertoi olleensa harmistunut siitä, että videot levisivät julkisuuteen.

Ilta oli jatkunut yksityisestä asunnosta vielä kahteen baariin Helsingissä, Marin kertoi.

"Jauho" vai "jallu" – pääministeri huumetestiin

Pian Iltalehden uutisen jälkeen sosiaalisessa mediassa alkoi levitä epäilyjä, että juhlatilaisuudessa olisi saatettu käyttää huumeita. Somessa on kiistelty, mitä Marinin juhlimisvideolla sanotaan. Videolla esiintyvät ihmiset laulavat artisti Petri Nygårdin kappaletta.

Moni on kuitenkin kuullut, että videolla puhuttaisiin "jauhojengistä", minkä on tulkittu viittaavan huumeiden käyttöön. Osa on sen sijaan varma, että videolla lauletaan "jallujengistä".

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ehdotti Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), että pääministeri Marin kävisi huumetestissä.

Marin kommentoi vielä samana päivänä Kuopion lentokentällä Ylelle pitävänsä huumetestin vaatimista erikoisena. Hän sanoi, ettei ollut nähnyt mitään todistusaineistoa siitä, että juhlissa olisi käytetty huumeita.

Pääministeri totesi kuitenkin olevansa valmis menemään testiin – ja kertoi perjantaina 19. elokuuta tiedotustilaisuudessa sellaisessa käyneensäkin oman oikeusturvansa vuoksi. Marin sanoi tuloksen tulevan noin viikon kuluttua. Hän myös sanoi, ettei ole ikinä käyttänyt huumeita.

Yle kysyi juhlintavideolla kuuluvista sanoista fonetiikan professorilta ja äänisuunnittelijalta perjantaina. Professori ei ottanut sanaan kantaa, äänisuunnittelija ei osannut sanoa varmaa vastausta.

Voit kuunnella huudahduksen alta.

Lomalla vai ei – ja voiko pääministeri juhlia silloinkaan?

Keskustelua on syntynyt myös siitä, ovatko juhliminen ja pääministerin tehtävä yhteensovitettavissa.

MTV:n uutiset kertoi perjantaina, että Marin oli videoiden kuvaushetkellä jo palannut lomaltaan töihin, eikä hänellä siten ollut nimettyä sijaista.

Juhlintavideon sisältö kuvattiin lauantaina 6. elokuuta. Pääministerin oli alun perin määrä pitää lomaa kyseisellä viikolla perjantaista sunnuntaihin, mutta hän oli palannut töihin kesälomalta saman viikon torstaina presidentin esittelyn vuoksi, Marin selitti perjantain tiedotustilaisuudessa.

Marin sanoi, että myös hänellä on vapaapäiviä, varsinkin kesällä, kun eduskunta ei kokoonnu. Marin myös vakuutti, että hänet on aina saatu kiinni, jos sille on ollut tarvetta.

Hän sanoi pitävänsä epätodennäköisenä sitä, että valtioneuvoston pitäisi tehdä päätöksiä yöllä.

Marinilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös, että olisiko hän ollut työkykyinen, mikäli vieras valtio olisi ryhmittynyt Suomen rajoille valmiina hyökkäykseen keskellä yötä. Marin sanoi, että hän olisi tietoinen mahdollisista kriisitilanteista jo ennen juhlailtaa ja jättäisi siinä tapauksessa menemättä.

Marin myös sanoi, ettei Suomi ole "niin heikoissa kantimissa", että tällainen mahdollinen vihollisen rajanylitys voisi tulla tietoon vasta hetki sitä ennen.

Marinin mielestä pääministerin asemassa oleva henkilö voi tanssia ja juhlia vuonna 2022. Hän kehotti täysi-ikäisiä suomalaisia arvioimaan vapaasti hänen toimintaansa äänestämällä vaaleissa.

Pääministeri Marin sanoi tiedotustilaisuudessa, että jos vieras valta yllättäen ryhmittyisi Suomen rajalle, Suomen armeija ja rajaviranomaiset tietäisivät asiasta jo ennen juhlailtaa.

Nuoret äänestäjät ja Venäjä tykkäävät

Marinin juhlintavideoiden vuotamisella julkisuuteen voi olla monenlaisia vaikutuksia, arvioivat asiantuntijat.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtajan Hanna Smithin mielestä kansallinen turvallisuus ei ole vaarantunut. Hän kuitenkin kertoo Venäjän hyödyntäneen videota propagandassaan.

Tietoturva-asiantuntija Benjamin Särkän mukaan Marinin biletysvideoita voidaan käyttää informaatiosodankäyntiin levittämään kuvaa länsimaiden rappiosta. Särkän mukaan Venäjä voi hyödyntää Marin-videoita pitkäänkin.

Politiikan tutkija Emilia Palonen sanoi torstaina, että videoiden leviäminen voi aiheuttaa hallaa pääministeri-instituutiolle.

Sen sijaan sosiaalista mediaa tutkinut Essi Pöyry arvioi, etteivät videot ole pääministerin nuorille some-seuraajille kovin kauhea asia, koska he ovat tottuneet näkemään materiaalia, jossa Marin on esimerkiksi festareilla.

Levisi ympäri maailmaa

Ulkomaisessa mediassa on pääosin kerrottu Marinin juhlinnan Suomessa herättämästä kiistelystä.

Muun muassa brittiläinen BBC kirjoitti torstaina (siirryt toiseen palveluun), ettei Marin salaile juhlimistaan ja häntä nähdään usein musiikkifestivaaleilla.

Yhdysvaltalainen Newsweek-lehti kertoi torstaina (siirryt toiseen palveluun), että Marinia on syytetty liiallisesta bilettämisestä, mutta yhdysvaltalaiskommenteissa tätä on verrattu yhdysvaltalaispoliitikkoihin, joilla on täysin erilainen maine.

Amerikkalainen Politico-lehti yltyi tekemään vertailun maailmanjohtajien tanssitaidoista (siirryt toiseen palveluun).

Marinin juhlinta tavoitti valtavan määrän ihmisiä ulkomailta myös keskustelupalvelu Redditin (siirryt toiseen palveluun) kautta, jolla jaettiin Yle Newsin englanninkielistä uutista aiheesta.

Miksi Yle kertoo pääministerin juhlista

Yle kertoo pääministerin juhlinnasta ja julkaisee siitä videoita, koska pääministeri on Suomen suurin vallankäyttäjä, sanoi Ylen politiikka ja yhteiskunta -toimituksen päällikkö Paula Pokkinen torstai-illan pääuutislähetyksessä.

Tästä syystä Marinin yksityisyydensuoja on muita matalampi, ja siksi sillä, mitä hän tekee vapaa-ajallaan, voi olla yhteiskunnallista merkitystä.