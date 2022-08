Ystävyyttä vakuuttavat pietarilaiset ovat huolissaan viisumirajoituksista: "Olemme shokissa"

Pietarilaisen matkatoimistoyrittäjän Marija Bantyševan mukaan tilanne on nyt hyvin vaikea.

Suomi on ilmoittanut rajaavansa syyskuusta alkaen turistiviisumihakemusten vastaanottamista. Kuvausryhmämme jututti venäläisiä Pietarissa, josta on ollut kätevä matkustaa Suomeen.

Marija Bantyševa pitää määrää erittäin pienenä. Hän muistuttaa, että yksin Pietari on viiden miljoonan ihmisen kaupunki. Rajoitukset iskevät turismialaan molemmin puolin rajaa.

Matkatoimistoyrittäjä Marija Bantyševa on järkyttynyt Suomen turistiviisumien rajoittamisesta. Hän kokee, että käytännössä maiden väliin laskeutuu rautaesirippu.

Tämä ei ole saanut viisumia matkustaakseen Yhdysvaltoihin tapaamaan siellä asuvaa perhettään, koska Yhdysvaltain konsulaatti on kiinni. Perhe hankki lentoliput Helsinkiin, mutta nyt Suomenkin viisumin saaminen näyttää epävarmalta.

Bantyševa myöntää, että osa ihmisistä on käyttänyt Suomea kauttakulkumaana. Lentoliput Istanbulin kautta maksavat kolme kertaa enemmän kuin Suomesta, hän kuvailee.

– Hän on toisaalta oikeassa. Tilanne on nyt vaikea, eivätkä ihmiset aina ymmärrä sitä, Bantyševa sanoo.

Pietarilaiset: tavalliset ihmiset kärsivät

Samoin asettelee sanansa Aleksandr Grits , joka kävi viisumikeskuksessa jättämässä hakemukseen vaaditut sormenjäljet. Marin on osin oikeassa ja osin väärässä. Grits ei kannata rajojen sulkemista.

– On kuitenkin ihmisoikeudet: ihmisen pitää saada liikkua huolimatta poliittisesta tilanteesta.

Grits aikoo ensin matkustaa tapaamaan vanhoja ystäviään Suomeen. Myöhemmin hän aikoo matkustaa tapaamaan vaimoaan, joka on toisessa EU-maassa. Rajoitusten lisääntyminen huolettaa .

– Tietenkin seuraamme asiaa jännittyneinä vaimoni kanssa. Olemme huolissamme. Vaimo odottaa, emme ole nähneet kolmeen kuukauteen. Meillä on pelkoja, josko yhtäkkiä ei onnistukaan.

Haastattelemamme pietarilaiset eivät mielellään ota selvää kantaa politiikkaan. Venäjän sota Ukrainaa vastaan on tulenarka aihe.

Samaan aikaan ihmisillä on kokemus, että he eivät voi vaikuttaa politiikkaan, että politiikka on jotain kansalaisten yläpuolella olevaa.