Hakijamäärät lähihoitajakoulutukseen romahtivat ja muidenkin hoitoalojen imu väheni – Otto Rajamäki, 19, ui vastavirtaan

– Minulla on ollut pitkään sellainen ajatus, että haluan auttaa ihmisiä. Minua tavallaan kiehtoo työn hektisyys, mutta myös vaikeammat tapaukset.

Lukuvuosi on vasta nytkähtämässä käyntiin, mutta Rajamäellä katse on jo yhdessä mahdollisessa tulevaisuuden työympäristössä.

– Se, että on kuullut hankaluuksista alalla, ei ole horjuttanut ajatusmaailmaani.

Hakijamäärät laskivat

Ammatillisen koulutuksen eri hoitajalinjojen aloituspaikkojen määrä on kahdeksassa vuodessa pudonnut reilusta 7 200:sta reiluun 5 000:een.

Myös sairaanhoitajakoulutuksen hakijamäärissä on laskua, joskaan ei yhtä dramaattista. Vuonna 2015 ensisijaisesti sairaanhoitajakoulutukseen hakevia oli noin 8 100, tänä keväänä noin 7 300.

Kun mukaan lasketaan muutkin kuin ensisijaisesti paikkaa hakeneet, on hakijoiden kokonaismäärä sairaanhoitajakoulutuksessa laskenut vain joillakin sadoilla.

Salossa 0,55 hakijaa paikkaa kohden

– Kevään yhteishaun perusteella molempien kampuksien hakijamäärät ovat vähentyneet muutamista prosenteista kymmeniin prosentteihin. Ryhmät on kuitenkin saatu täyteen, Lakanmaa sanoo.

– Luulen, ettei olla vielä lähellä sitä. Meillä on tietyissä sisäänottopaikoissa 4,2 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden. Ensisijaisten hakijoiden jälkeen tulevat varasijat ja toissijaiset hakijat. Kaikki eivät pääse sisään.

Vaatimustasoa ei voida laskea

Hoitoalan vetovoiman hiipuminen on Kangasniemen mukaan kansainvälinen ilmiö, joka on ollut havaittavissa muutaman viime vuoden aikana.

Alan kuormittavuus on noussut esiin erityisesti koronapandemian seurauksena, mikä näkyy myös alalta poistuneiden kasvavana määränä.

Hoitajaliitto Tehyn viime syksynä tekemän kyselyn mukaan lähes 90 prosenttia Suomen hoitajista on harkinnut alanvaihtoa. Alle 30-vuotiaiden hoitajien keskuudessa alanvaihtoa oli harkinnut lähes jokainen.

Hoitotyön muututtava

Sote-uudistus on näyttänyt epäselvältä. Palveluiden saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat paljon esillä. Ikääntyvän väestön puutteellinen hoito sekä koronan aiheuttama hoitovelka ovat median kestoaiheita.

– Mahdollisuus urakehitykseen ja työn vaativuutta vastaava palkkaus motivoivat. Toiseksi terveydenhuollon työkulttuurin on uudistuttava vastaamaan nykyaikaisia työoloja. Kolmanneksi henkilöstöresurssit on saatava riittäviksi siihen, että työn tekeminen on mahdollista.