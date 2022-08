Herätys: Näin USA tulisi apuun | Raitaselle ja Mäkelälle EM-mitalit | Polio säikäytti New Yorkissa

Näin Yhdysvallat tulisi apuun, jos Venäjä nousisi maihin Suomen rannikolle

Puolustusvoimien yhteensopivuutta länsiliittouman kanssa on rummutettu Suomen Nato-jäsenyyden vauhdittajana. Maailman suurimpiin lukeutuvan maihinnousaluksen USS Kearsargen vierailu sotaharjoituksessa Suomessa osoitti, että opittavaakin on vielä paljon.

Raitaselle EM-kultaa, Mäkelälle EM-hopeaa

Nuoret Leijonat MM-finaaliin

Suomen sankariksi nousi maalille vaihdettu Juha Jatkola, joka oli torjunut turnauksessa aiemmin vain yhden ottelun. Jatkola koppasi ottelussa kaikkiaan 23 kiekkoa. Tämä kuva on 14. elokuuta pelatusta Suomi-Slovakia-ottelusta.

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue on edennyt MM-kisojen loppuotteluun . Suomi voitti Ruotsin 1–0. Suomi pelaa sunnuntaina Kanadaa vastaan.

Valtiovarainministeri Saarikko toivoo maltillisia palkkaratkaisuja

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on Ykkösaamun vieraana tänään lauantaina. Kuva elokuun alusta.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko toivoo työmarkkinoilta maltillisia palkkaratkaisuja. Saarikon mukaan on tärkeää, ettei suomalaista osaamista hinnoiteltaisi ulos kansainvälisestä kilpailusta. Saarikko on Ykkösaamun vieraana TV1:ssä ja Yle Radio 1:ssä kello 10.05 alkaen.

Moni länsimaalainen on unohtanut polion vaarallisuuden

Nancy Brown osallistui disability pride -kulkueeseen New Yorkissa kesällä 2015. Brown on kärsinyt polion oireista 7-vuotiaasta lähtien.

Polio on saatu niin hyvin kitkettyä varsinkin länsimaista, ettei sitä tavallaan ole monelle enää edes olemassa. Siksi New Yorkista tullut uutinen poliovirushavainnoista oli hätkähdyttävä . Suomalaisasiantuntijan mukaan eri puolille maailmaa pääsee välillä syntymään rokottamattomien "taskuja", joihin yhtenä syynä voi olla rokotevastaisuus.

Heteroparit haluavat usein papin puhuvan häissä sukupuolineutraalisti

Jyväskyläläiset Sami Kalliokoski ja Minna Kalliokoski-Oinas menivät naimisiin tänä kesänä. He halusivat, ettei pappi puhu avioliitosta miehen ja naisen välisenä asiana.

Laajalti aurinkoinen päivä, Lapissa ukkoskuuroja

Sää on tänään suurimmassa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Hellettä on laajalla alueella. Lapissa on pilvistä, sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin.