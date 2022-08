Tampereen joukkoliikennepäällikkö yllättyi liikennöitsijän kuljettajapulasta – ajamattomista vuoroista tulee sanktiot

Nyssen talviliikenteen alkaessa 8. elokuuta tuli Tampereen joukkoliikenteen suurimman toimijan eli Pirkanmaan tilausliikenteen vuoroihin peruutuksia kuljettajapulan vuoksi. Peräti 19 bussilinjalla tuli peruutuksia tai muutoksia. Viimeksi tässä laajuudessa vuoroja on jouduttu perumaan koronaan liittyvien sairastapausten vuoksi.

Onko Tampereen kaupungilla mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen? Mitä kaupunki voi tässä tilanteessa tehdä?

Kysymyksiin vastaa Tampereen kaupungin joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita.

Tampereen kaupungin joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita. Kuva: Marjut Suomi / Yle

– Tietysti kaupunki tilaajana yrittää nyt yhteistyössä liikennöitsijän kanssa tehdä sen mikä on tehtävissä. Olemme priorisoineet ne vuorot, mitkä pitää pystyä ajamaan. Koululaisliikenne on tärkeä, ne vuorot pitää ensisijaisesti pystyä hoitamaan.

Jotain yksittäisiä ratkaisuja on tehty, kuten Kangasalla kaupunki on tilannut sinne koululaisvuoroja.

Tällä hetkellä meidän käsitys on se, että ensi viikolla tämä alkaa helpottumaan, toki senkin jälkeen on vielä haasteita. Olemme tietenkin kannustaneet yrittäjää kaikin keinoin hankkimaan kuljettajia sekä hankkimaan apua muilta liikennöitsijöiltä. Nyt laitetaan kaikki ponnistukset siihen, että saadaan se seuraavan päivän liikenne aina mahdollisimman hyvin vastaamaan tarkoitustaan.

Minkälaisia sanktioita yrityksen ja kaupungin välisissä sopimuksissa on?

– Meillä on sanktiot ajamattomista vuoroista. Se on tässä tapauksessa yksinkertaista, että jos ei aja vuoroa, niin menettää tietysti sen liikennekorvauksen, joka on yritykselle jo iso isku tässä sopimuksessa. Sen lisäksi saa sanktion. Selvittelyjen aika ei ole kuitenkaan nyt, vaan nyt pitää saada liikenne pelaamaan. Sanktioiden perimiseen mennään, kun tilanne on normalisoitunut.

Mutta jokaisesta ajamattomasta vuorosta tulee aikanaan liikennöitsijälle sanktio. Meillä on järjestelmät mistä nähdään, onko vuoro ajettu. Yritykset itse peruvat meidän info-järjestelmästä niitä vuoroja mitä ei ajeta. Häiriöitähän on joka päivä.

Tuliko tämä tilanne yllätyksenä kaupungille?

– Kyllä tämä tuli meille yllätyksenä. Harmillista, että tulee tällaisia yllätyksiä, mutta ne kuuluvat elämään. Jos tällaisen asian tietäisi aikaisemmin, niin pystyisi ehkä vähän paremmin reagoimaan.

Jos tilannetta ei saada korjaantumaan, niin onko sopimuksen purkaminen liikennöitsijän kanssa vaihtoehto?

– Minä toivon, että tuon kaltaista tilannetta ei jouduta edes miettimään. Nyt me mennään tämän sopimuksen mukaan, jossa on sanktiojärjestelmät tämän kaltaiseen tilanteeseen. Mutta on selvää, että joissainhan se raja tulee vastaan, että muunkinlaisia toimia lähdetään miettimään. Mutta sen aika ei ole nyt. Ja sanoisin vielä, että ne arviot mitä meillä on ja tiedot mitä liikennöitsijältä on saatu, ovat sen suuntaisia, että nyt voidaan keskittyä tähän liikenteen järjestämiseen eikä miettimään sopimusta.

Yhtiö vetoaa kuljettajapulaan, onko se mielestäsi pätevä syy?

– Tietysti täytyy ymmärtää sitä yritystäkin, että on aika vaikea järjestää liikennettä, jos kuljettajia ei ole. Tietysti tässä mennään siihen, että kuka on pystynyt parhaiten varautumaan asioihin, mutta ei tämä ihan tavatonta ole. Kuitenkin tällä hetkellä ajamattomien vuorojen määrä on normaalia suurempi. Korona aikana oli hieman erilaisia haasteita, mutta ennen koronaakin oli ajoittaista kuljettajapulaa, jolloin vuoroja jäi ajamatta. Että ei tämä ihan uusi tapaus ole.

Mitä odotat syksyn joukkoliikenteeltä, miten se tulee sujumaan?

– Tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa, mutta kyllä minä itse uskon, että syksyn liikenne sujuu hyvin. Tästäkin ongelmasta päästään lähiaikoina eroon. Sitä en voi tietenkään ennustaa, mitä uusia haasteita tulee. Tässä on viime vuosina oppinut, että melkein mitä vaan voi tapahtua. Suhtaudun positiivisesti ja optimistisesti syksyyn, kunhan nyt näistä tämän hetken haasteista päästään ylitse. Olemme asiakkaille pahoillamme tästä tilanteesta ja yllättävistä vuorojen peruutuksista.