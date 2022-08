50 Cent, Jack Harlow, Etta... Blockfest järjestettiin kahden vuoden tauon jälkeen, katso railakkaat kuvat

– Ei ole klisee sanoa, että tämä on elämäni kesä. Olen päässyt viettämään aikaa frendien kanssa ja festareita ja keikkaa on ollut paljon. Keikkatilanne on kuitenkin se jossa artistina ikään kuin näet fanisi ja tunnet sen kaiken rakkauden. Tässä vaiheessa kesää likka on kyllä sanaton, Etta kertoo.

Kuva: Jussi Mankkinen / Yle