Suomessa ei vielä ole tarvetta antaa neljänsiä koronarokotusannoksia perusterveille alle 60-vuotiaille, arvioivat asiantuntijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat eivät usko, että Suomessa olisi vielä tarvetta laajentaa neljänsien koronarokotusten jakamista perusterveisiin alle 60-vuotiaisiin aikuisiin.

– Me tiedämme, että sairastettu tauti ja kolme rokotusta, tällainen hybridi-immuniteetti kestää erittäin pitkään, ainakin yhdeksän kuukautta ja mahdollisesti pitempäänkin, jolloin vakavan taudin suojan näkökulmasta ei ole kauhea kiire antaa tehosteannosta koko kansalle, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo.

Rokotteita jaetaan lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville sekä kaikille yli 60-vuotiaille.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontion mukaan suomalaisilla aikuisilla suoja vakavaa tautia vastaan on erinomainen.

– Eli lääketieteellisesti ei nähdä perusteita rokottaa alle 60-vuotiaita perusterveitä.

Nohynekin mukaan elokuun aikana on tulossa uusia suosituksia rokotusten aikatauluista.

– Muista uusista ryhmistä, jotka tarvitsevat neljänsiä lisäannoksia, on tarkoitus nyt elokuun aikana antaa tarkempia suosituksia. Siihen tulee vaikuttamaan myös se, miten saamme varianttiräätälöityjä rokotteita.

Muunnos- tai varianttiräätälöidyllä rokotteella tarkoitetaan rokotetta, joka on kehitetty tiettyä koronaviruksen muunnosta vastaan.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan toiveena on yksinkertaistaa koronarokotusohjelmia niin, että influenssarokotuksen yhteydessä voisi saada myös rokotteen koronavirusta vastaan. Kuva: Fanega Jorge González / Yle

Varianttiräätälöityjä rokotteita odotetaan jo

Iso-Britannia on antanut ensimmäisenä varianttirokotuksen myyntiluvan (siirryt toiseen palveluun).

– Me odotamme Euroopan lääkintäviranomaiselta, että he tarkastelevat sekä Modernan että Biotec Pflizerin BA.1 -räätälöityjä rokotteita, kertoo Hanna Nohynek.

Varianttiräätälöidyistä rokotteista on eriäviä näkökulmia maailmalla. Nohynekin mukaan Yhdysvalloissa halutaan mahdollisimman ajantasaiset BA.4/5 tehosterokotteet, mikä on vastoin Maailman terveysjärjestön (WHO) näkemystä.

– WHO sanoo, että on mahdotonta metsästää yhtä tiettyä muunnostyyppiä, vaan on tärkeämpää saada laaja immuniteetti. Siihen nämä BA.1 rokotteet sopivat varsin hyvin. Tästä on erilaisia tieteellisiä näkemyksiä. Aika näyttää, miten nämä eri rokotteet tulevat eri väestöissä toimimaan.

Koronarokotteen neljäs tehosteannos on samaa kuin aiemmatkin kolme rokotetta. Varianttiräätälöityjä rokotteita odotetaan vielä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Rokotuspisteellä on ajoittain jopa ruuhkaa

Neljännet koronarokotukset ovat sujuneet Helsingin Malmin rokotuspisteellä jouhevasti.

– Porukkaa tulee hyvin ja aikoja on saatu varattua. Ihmiset ovat olleet innoissaan tulossa heti kun on vain ollut mahdollista rokote saada, kertoo terveydenhoitaja ja rokottaja Marianne Särkiluoto.

Rokotuspisteellä on välillä jopa ruuhkaisaa, mutta jonot vetävät hyvin.

– Meitä on sen verran paljon täällä rokottamassa, että homma hoituu mielestäni hyvin, Särkiluoto sanoo.

Hämmennystä rokotuspisteillä voi aiheuttaa neljännettä annosta haettaessa se, ettei rokotusta saa, jos vastikään on sairastanut koronaviruksen.

– Jos on sairastanut taudin, on selvitettävä, että rokotuksen ja sairastetun taudin välillä on ollut enemmän kuin kuusi viikkoa. Se aiheuttaa haasteita, Särkiluoto kertoo.

Rokottajia on jouduttu rekrytoimaan neljänsien annosten jakamista varten

Helsingin kaupungin terveysasemien johtava lääkäri Timo Lukkarisen mukaan rokottajia on saatu rekrytoitua hyvin.

– Rokotukset innostavat ja ihmiset haluavat tulla rokottajiksi. Mutta on mietittävä myös sitä kääntöpuolta, eli mistä työntekijät ovat sitten pois. Samat ammattilaiset voivat toimia esimerkiksi terveysasemilla ja sairaanhoidollisissa tehtävissä myös muualla. Heistä on pulaa vähän kaikkialla.

Vaikka Helsingin alueella rokottajia riittää, kesken kesälomakauden muuttuneet rokotussuositukset aiheuttivat haasteita THL:n johtavan asiantuntija Mia Kontion mukaan rokottajien rekrytoinnissa.

– Jos rokotustoiminta on suunnitelmallista, siihen voidaan varautua hyvissä ajoin etukäteen. Silloin ongelmia ei tule. Ongelmia tulee sitten, jos yhtäkkiä täytyy muuttaa suosituksia ja pitäisi tuhansia tai kymmeniä- ja satojatuhansia ihmisiä yhtäkkiä rokottaa viikon varoitusajalla.