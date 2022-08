Ilmavoimien harjoituksessa pohjoisen taivaalla lentää koneita Hornet-hävittäjistä kuljetuskoptereihin

ATEX 22 -lentotoimintaharjoitus on Ilmavoimien kuljetus- ja yhteyskonekaluston tärkein vuosittainen harjoitus. Päätukikohta on Oulun kenttä, mutta toimintaa on myös Kajaanissa ja Rovaniemellä.

Satakunnan lennoston vetämässä ATEX 22 -lentotoimintaharjoituksessa on mukana myös Maavoimien NH90-kuljetushelikoptereita. Kuva: Antti Eintola / Yle