Lohikäärmeet lentävät taas Westerosissa – näin Game of Thrones -maailman historiaan sukeltava sarjajärkäle on otettu vastaan

"House of the Dragon" ensi-illassa Hollywoodissa

House of the Dragonia on ensiarvioissa kehuttu jopa Game of Thrones -sarjaa hienostuneemmaksi. Juttu ei sisällä merkittäviä juonipaljastuksia sarjasta.

Pitkä odotus on päättynyt, kun Game of Thrones -spin off House of the Dragon saapui HBO ja HBO Max -suoratoistopalveluihin.

Sarjasta on käyty vilkasta keskustelua ennen sen julkaisua. Isolla rahalla tuotettu sarja on kuitenkin saanut positiivisen vastaanoton.

Ensiarviot enimmäkseen positiivisia

House of the Dragonin taustalla on George R.R. Martinin Tulen ja jään laulu -kirjasarja ja sen maailmaan sijoittuva Fire and Blood, jota ei ole suomennettu.

Ensiarvioiden mukaan House of Dragon pidetään paluuna tuttuun ja turvalliseen. The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) arvostelun mukaan sarja on yhtä upea kuin edeltäjänsä kukoistuskaudellaan. Se on hauska, upean näköinen ja näyttää saavan meidät koukkuun uudestaan, brittilehti kirjoittaa.

Myös BBC:n (siirryt toiseen palveluun) arviossa esiosan käsikirjoitus ja ohjaus saavat kehuja.

– Thrones-esiosa on rikas, teksturoitu teos, terävästi kirjoitettu ja komeasti ohjattu, joka on tummempi ja hienostuneempi kuin alkuperäinen, kirjoittaa Stephen Kelly.

Spin off saa osakseen myös kritiikkiä. Yhdysvaltalaisen aikakausilehti Rolling Stonesin (siirryt toiseen palveluun) arvion mukaan uusi sarja ei sytytä katsojia, jotka rakastivat Game of Thronesia siinä olevien ihmisten vuoksi. Westerosista ja sen historiasta eniten välittäville faneille sillä ei ehkä kuitenkaan ole väliä.

Milly Alcock näyttelee sarjassa prinsessa Rhaenyraa. Kuva: HBO Max / BACKGRID / AOP

Onnistuiko spin off teknisesti?

Spin off on useiden arvioiden mukaan teknisesti laadukas. Sarjassa nähdään upeita maisemia, taidokasta lavastusta ja puvustusta.

Vastapuolen arvosteluja on kuitenkin myös tullut. New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) arvostelun mukaan lohikäärmeitä on runsaammin tällä aikaisemmalla ajanjaksolla, mutta ne tuntuvat tietokoneiden luomilta ja vähemmän pelottavilta kuin alkuperäisessä sarjassa eli Game of Thronesissa. Kaupunkimaisemat ja linnat tuntuvat nekin lehden mielestä vähemmän mahtavilta sekä taistelukohtaukset vähemmän eloisilta.

Game of Thrones sai aikoinaan osakseen kritiikkiä runsaan seksuaalisen väkivallan esittämisen vuoksi. House of the Dragonin tekijät kertovat ottaneensa tästä opikseen ja vähentäneet ruudulla näkyviä raiskauksia ja muuta seksuaalista väkivaltaa.

Seksiä ja väkivaltaa kumpaakin on edelleen ruudulla reippaasti. Seksi kuitenkin pääasiallisesti tapahtuu molempien osapuolten suostumuksella, mitä pidetään arvosteluissa positiivisena kehitysaskeleena.

Budjetti jättiluokkaa

House of the Dragon kertoo tarinan Dance of the Dragonsista, verisestä Targaryenin suvun sisällissodasta, joka käytiin satoja vuosia ennen Game of Thronesin tapahtumia. Tarina polkaistaan käyntiin Westerosin uuden kuninkaan Viserys Targaryenin istuessa valtaistuimelle.

Näyttelijäkaartista tunnetuimpia ovat Matt Smith (Doctor Who) ja Rhys Ifans (Harry Potter -elokuvat). Keskeisissä rooleissa nähdään myös tuoreita kasvoja, kuten Emma D'arcy, Olivia Cooke ja Eve Best.

Matt Smith on House of the Dragonin tunnetuimpia näyttelijöitä. Kuva: STELLA Pictures / Splash News / AOP

HBO Max suunnittelee parhaillaan muitakin spin off-sarjoja suositun Game of Thronesin jatkoksi. Puhetta on ollut muun muassa Game of Thronesin keskeisiin henkilöihin kuuluneen Jon Nietoksen (Kit Harrington) omasta sarjasta.

House of the Dragonin ensimmäisen kauden budjetti on Varietyn (siirryt toiseen palveluun) lähteiden mukaan alle 20 miljoonaa dollaria jaksolta, eli yhteensä noin 200 miljoonaa. Vertailun vuoksi Game of Thronesin viimeinen kausi maksoi noin 15 miljoonaa dollaria jaksolta.

Pian on alkamassa myös toinen jättiläisluokan fantasiasarja: J. R. R. Tolkienin Taru sormusten herrasta -maailmaan sijoittuva Mahtisormukset-niminen sarja. Sen ensimmäisen kauden budjetiksi on vahvistettu 465 miljoonaa dollaria, mikä tekee siitä kaikkien aikojen kalleimman tv-sarjan (siirryt toiseen palveluun). Sarja alkaa Amazon Prime -suoratoistopalvelussa 2. syyskuuta.

