Tuija Kaivanto pitää ääntä kehitysvammaisen poikansa ja lukuisten muiden perheiden puolesta: "Yksin emme saisi kukaan mitään aikaiseksi"

Pirkkalan Toiviossa on elokuisena hellepäivänä lämmin vastaanotto, kun parikymppinen Kalle Kaivanto toivottaa vieraan ystävällisesti hymyillen tervetulleeksi kotitalonsa terassille. Kalle on vastikään käynyt parturissa. Siitä nuorella miehellä riittää kerrottavaa, ja mökille sekä uimaan tekisi myös mieli.

Kallella on Angelman-oireyhtymä, ja nuoren miehen hoitoa ja sen ongelmia on seurattu muun muassa Ylen MOT -ohjelmassa.

Kalle on kehitystasoltaan 2–3-vuotiaan tasolla, eikä hän osaa puhua. Hän käyttää kommunikointiin viittomia sekä kirjaa, jonka kuvilla hän viestii muille ihmisille. Vaikka Kalle ei osaa itse puhua, hänestä on kirjoitettu paljon mediaan. Kallen puolestapuhujan roolin on ottanut hänen äitinsä Tuija Kaivanto, joka on ottanut käyttöönsä kaikki mahdolliset vaikuttamisen keinot, johon yhden ihmisen voimavarat riittävät.