Iijoelle rakennettiin Suomen ensimmäinen väylä, joka mahdollistaa vaelluskalojen poikasten siirtymisen patojen ohi alajuoksulle

Iijoella Haapakoskella rakennettu lohen ja taimenen vaelluspoikasten eli smolttien alasvaellusväylä ja siihen liittyvä kiinniottolaite ovat lajissaan ensimmäiset Suomessa. Perinteisesti kalaväyliä on rakennettu, jotta merestä jokiin nousevat emokalat pääsevät voimaloiden ohi yläjuoksulle kutupaikoille.

Nousua on pitkään autettu myös siirtämällä kaloja patojen ohi.

Nyt käyttöön otettu reitti on osa laajaa Iijoen vaelluskalahanketta, jossa on parin vuoden ajan rakennettu vaellusväylää sekä toteutettu Haapakoskella kalojen pienpoikasten istutusohjelmaa. Vastaavasti nousukaloja on autettu nousemaan patojen ohi yläjuoksulle.