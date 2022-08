Sähkön hinnat moninkertaistuvat – samalla yli puoli miljoonaa kotia turvautuu sähkölämmitykseen: "Tuli mieleen, että joutuu muuttamaan pois"

Eniten hinnat nousevat talouksissa, joiden päälämmityslähteenä on sähkö.

Yksi heistä on Kannuksessa rintamamiestalossa asustava yhden lapsen äiti Niina Lappalainen .

Sähkölämmittäjien laskut nousevat pilviin – yli puoli miljoonaa kotia lämmitetään lähes täysin sähköllä

Energiaviraston johtaja Antti Paanasen mukaan kohoavat kustannukset näkyvät ensisijaisesti niillä, joiden sähkölasku on muutoinkin korkea.

– Talviajalta ja ensi vuoden alusta on odotettavissa sähköllä lämmittäville hyvinkin korkeita sähkölaskuja, Paananen sanoo.

Omakotitaloja, joiden päälämmityslähteenä on sähkö, on Tilastokeskuksen mukaan 510 000. Yhteensä pientaloja on Suomessa 1,2 miljoonaa.