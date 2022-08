Hoitojonot ovat paikoin jopa kolminkertaistuneet puolessa vuodessa – sairaalan johtaja: "Koko ketju sakkaa pahasti"

Kiireettömän hoidon hoitojonot ovat tänä vuonna kasvaneet selvästi. Ylen sairaanhoitopiireille tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että hoitotakuun toteutuminen on monin paikoin heikentynyt entisestään. Tilanne kuitenkin vaihtelee jonkin verran.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa erikoissairaanhoidon jatkohoitoa yli kuusi kuukautta odottavien määrä on kasvanut rajusti tänä vuonna. Toni Pitkänen / Yle

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa yli kuusi kuukautta jatkohoitoa odottaneiden määrä on tällä hetkellä noin 1 400. Tämä on tuhat enemmän kuin viime vuoden lopussa. Määrä on kolminkertaistunut puolessa vuodessa.