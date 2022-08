Tyttären pommi-iskussa menettänyt Aleksandr Dugin kannattaa suurta Venäjää ja sotaa – FSB väittää, että murhaaja oli ukrainalaisnainen, joka pakeni Viroon

Kuka Aleksandr Dugin on?

Aleksandr Geljevitš Dugin, 60, on moskovalaissyntyinen politologi ja sosiologi, joka on kirjoittanut yli 30 kirjaa. Läpimurtoteos oli vuonna 1997 ilmestynyt Geopolitiikan perusteet: Venäjän geopoliittinen tulevaisuus -niminen teos.

"Putin on kaikki ja kaikkialla"

Dugin on eittämättä ollut Putinin tukija jo pitkään. Vuonna 2007 hän sanoi, ettei Putinilla ole enää vastustajia, ja jos olisikin, he ovat mielisairaita,

– Putin on kaikkialla, Putin on kaikki, Putin on täydellinen, Putin on korvaamaton, Dugin ylisti. (siirryt toiseen palveluun)